Mutfak şefinden özel tüyo! Bu bıçak kullanma yöntemi hayatınızı değiştirecek…

Bir videoda özel bir yöntem deneyen bir şef, sarımsak kesmek için yapılan özel bir hileyi anlattı. Aşçının paylaştığı bu yöntem ise kullanıcılar tarafından tartışmalara yol açtı.

BIÇAĞI KULLANABİLECEĞİNİZ FARKLI BİR YÖNTEM

Bıçağın arka tarafını kullanarak "mükemmel" sarımsakların nasıl kesileceğini anlatan şefin anlatımı büyük bir ilgi topladı ve videosu, sosyal medya platformunda 4,2 milyon görüntüleme aldı. Bu yöntem için tek yapmanız gereken sarımsağı dişlerine ayırdıktan sonra bıçağın ters tarafıyla kesmek. Bu sayede mükemmel parçalanmış ve yemeğe eklemek için hazır sarımsağa sahip olabilirsiniz. Bü yöntem sayesinde sarımsağı kesip sonra tekrar ezmeniz gerekmiyor.

Kullanıcılar da bu yöntemi öğrendikten sonra artık sarımsağı doğramanın çok daha kolay olduğunu söylüyor. Bunun için tek gereken bıçağın keskin yerini değil de arkasını kullanmak.

Hatta bir kullanıcı şöyle bir yorumda bulundu; "Bu aslında oldukça gerçek dışı bir yöntem. Bunu neden daha önceden bilmiyordum ki? Sarımsağı bir daha asla aynı şekilde doğramayacağım."

Ancak bazı kullanıcılar bu duruma şüpheyle yaklaştı. Biri, "Bu doğramak değil, ezmek" dedi.Ek olarak bazı kişilerin bıçağı böyle kullanmanın ne kadar güvenli olabileceği konusunda çekinceleri vardı. Biri, "Özellikle keskin bir bıçağınız varsa bu yöntem çok tehlikeli olabilir" dedi.