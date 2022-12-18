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Mutfakta hayat kurtaran tüyolar! Uzman şeften en pratik mutfak sırları…

Uzman bir şef, birden çok domatesi beş saniyeden kısa bir sürede nasıl kesebildiği gibi mutfakta oldukça etkili ve pratik yöntemlerini takipçileri ile paylaştı.Yeni Zelandalı şef Andy Hearnden, TikTok üzerinden paylaştığı videolarda kullandığı püf noktaları nasıl uyguladığını da gösterirken bir farklı mutfak sırlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İster uzun zamandır yemek yapan biri olun isterseniz mutfakta bir şeyler yapmaya yeni başlamış biri, bu tüyolar sizin de çok işinize yarayacak…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:44
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Mutfakta hayat kurtaran tüyolar! Uzman şeften en pratik mutfak sırları…

Uzman şef, tüm bir domates sepetini beş saniyeden daha kısa sürede dilimleyen kolay bir tüyoyla yakipçilerini kendine hayran bıraktı. Üç milyondan fazla takipçisi olan şef, özellikle yemek pişirme ipuçlarıyla tanınıyor.

Ezber bozan domates tüyosunun yanı sıra, yemek yapmayı kolay ve hızlı hale getiren dört mutfak sırrı daha paylaştı. "Çok fazla çeri domates kesmeniz gerekiyorsa, onları iki kapak veya iki tabak arasına koyun ve keskin bir bıçakla tek hamlede kesin" dedi.

Takipçilerine masaya bir tabak veya kapak koymalarını, domateslerin hepsini üzerine koymalarını, ardından başka bir tabak veya kapağı üstüne bastırmalarını ve tabağı veya kapağı bu şekilde domatesileri bir arada tutarken tek seferde dilimlemelerini tavsiye etti.

İkinci ipucu, pişirme için bardak yerine her zaman hassas tartı kullanmalarıydı.

"Ölçerken, özellikle fırıncılıkta, tartıyı gram ve kilo cinsinden kullanın. Çok daha doğru ve çok daha iyi sonuçlar alacaksınız" dedi.

Ayrıca ev şeflerine, yumurta kabuklarının pişirdikleri yemeklere karışma riskini azaltmak için yumurtaları her zaman bir kasenin kenarı yerine düz bir yüzeyde kırmalarını tavsiye etti.

Dördüncü ipucu, et pişirirken bir et termometresi kullanmalarıydı. Bu sayede pişirdikleri yemeğin sıcaklığını kolayca takip edebileceklerini söyledi. Andy, "Et pişirme konusunda varsayımları ortadan kaldırın. Et termometresi kullanırsanız, etinizin istediğiniz sıcaklıkta piştiğini ve düzgün pişmediğini görebilirsiniz" diye tavsiyede bulundu.

Son ipucu, bıçaklarınızı her zaman olabildiğince keskin tutmaktır. "Daha güvenli, daha verimli ve her yönüyle yemek pişirmeyi çok daha kolay hale getiriyor" dedi. Şef, bir bıçak bileyici ve bileme taşı veya bıçak bileme makinesi kullanılmasını önerdi.

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