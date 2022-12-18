Mutfakta hayat kurtaran tüyolar! Uzman şeften en pratik mutfak sırları…

Uzman şef, tüm bir domates sepetini beş saniyeden daha kısa sürede dilimleyen kolay bir tüyoyla yakipçilerini kendine hayran bıraktı. Üç milyondan fazla takipçisi olan şef, özellikle yemek pişirme ipuçlarıyla tanınıyor.
Ezber bozan domates tüyosunun yanı sıra, yemek yapmayı kolay ve hızlı hale getiren dört mutfak sırrı daha paylaştı. "Çok fazla çeri domates kesmeniz gerekiyorsa, onları iki kapak veya iki tabak arasına koyun ve keskin bir bıçakla tek hamlede kesin" dedi.
Takipçilerine masaya bir tabak veya kapak koymalarını, domateslerin hepsini üzerine koymalarını, ardından başka bir tabak veya kapağı üstüne bastırmalarını ve tabağı veya kapağı bu şekilde domatesileri bir arada tutarken tek seferde dilimlemelerini tavsiye etti.
İkinci ipucu, pişirme için bardak yerine her zaman hassas tartı kullanmalarıydı.
"Ölçerken, özellikle fırıncılıkta, tartıyı gram ve kilo cinsinden kullanın. Çok daha doğru ve çok daha iyi sonuçlar alacaksınız" dedi.
Ayrıca ev şeflerine, yumurta kabuklarının pişirdikleri yemeklere karışma riskini azaltmak için yumurtaları her zaman bir kasenin kenarı yerine düz bir yüzeyde kırmalarını tavsiye etti.
Dördüncü ipucu, et pişirirken bir et termometresi kullanmalarıydı. Bu sayede pişirdikleri yemeğin sıcaklığını kolayca takip edebileceklerini söyledi. Andy, "Et pişirme konusunda varsayımları ortadan kaldırın. Et termometresi kullanırsanız, etinizin istediğiniz sıcaklıkta piştiğini ve düzgün pişmediğini görebilirsiniz" diye tavsiyede bulundu.