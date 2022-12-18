Mutfakta hayat kurtaran tüyolar! Uzman şeften en pratik mutfak sırları…

İkinci ipucu, pişirme için bardak yerine her zaman hassas tartı kullanmalarıydı.

"Ölçerken, özellikle fırıncılıkta, tartıyı gram ve kilo cinsinden kullanın. Çok daha doğru ve çok daha iyi sonuçlar alacaksınız" dedi.

Ayrıca ev şeflerine, yumurta kabuklarının pişirdikleri yemeklere karışma riskini azaltmak için yumurtaları her zaman bir kasenin kenarı yerine düz bir yüzeyde kırmalarını tavsiye etti.