Mutfaktaki gizli tehlike! Hepimiz kullanıyoruz ancak bakteri yuvasıymış…

Birçok kişinin mutfağında plastik doğrama tahtaları bulunuyor ancak, plastik kesme tahtalarının sağlık açısından son derece riskli olduğu ifade edildi.
KESME TAHTASINDAKİ GİZLİ TEHLİKE
Plastik kesme tahtalarının sağlıksız olduğu daha öncesinde de ifade edilmiş ve ahşap kesme tahtalarının çok daha sağlıklı olduğu söylenmişti.
Ancak kesme tahtasını temizledikten sonra; ahşap kesme tahtasındaki bakterilerinin %99.9'unun üç dakika içinde giderildiğini, plastik kesme tahtalarında ise bakterilerin temizlenmesine rağmen giderilmediği gözlemlenmiştir.
Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bakterilerin ahşap kesme tahtalarında gece boyunca bekletildiğinde hayatta kalmadığını ancak plastik kesme tahtalarındaki bakterilerin hayatta kaldığını keşfetti.
Ayrıca, kesme tahtası üzerindeki bakteriler, yalnızca hayatta kalmayla sınırlı kalmamış aynı zamanda çoğalmışlardı.
KESME TAHTASI NASIL TEMİZ TUTULUR?
Plastik kesme tahtası yerine ahşap kesme tahtası kullanımı sağlık ve hijyen açısından daha önemlidir.
Yemek hazırlamadan önce, ahşap kesme tahtanızı sıcak su ve sabun ile güzel bir şekilde yıkayıp sonrasında durulayın.
Kendiliğinden kurumasını beklemek yerine yumuşak bir bez ile sizin durulamanız daha küflenmenin önüne geçeceğinden daha doğru olacaktır.
Ayrıca birden fazla ahşap kesme tahtanız varsa, ıslakken üst üste koymamanız önerilir.