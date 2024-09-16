Mutfaktaki gizli tehlike! Hepimiz kullanıyoruz ancak bakteri yuvasıymış…

Birçok kişinin mutfağında plastik doğrama tahtaları bulunuyor ancak, plastik kesme tahtalarının sağlık açısından son derece riskli olduğu ifade edildi.

KESME TAHTASINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Plastik kesme tahtalarının sağlıksız olduğu daha öncesinde de ifade edilmiş ve ahşap kesme tahtalarının çok daha sağlıklı olduğu söylenmişti.

Ancak kesme tahtasını temizledikten sonra; ahşap kesme tahtasındaki bakterilerinin %99.9'unun üç dakika içinde giderildiğini, plastik kesme tahtalarında ise bakterilerin temizlenmesine rağmen giderilmediği gözlemlenmiştir.