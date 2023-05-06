Mutlu çiftlerin uyumadan önce yaptığı 8 davranış

Uykudan önce birlikte geçireceğiniz kaliteli birkaç dakika veya birkaç saat ile ilişkinizi sarsılmaz bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bu nedenle bazı basit ama etkili tavsiyelerin bir listesini yaptık.
TELEFONUNUZU SESSİZE ALIN VE UZAĞA YERLEŞTİRİN
Sosyal medya bağımlılığı, vücudunuzdaki oksitosin salınımını baskılar. Bu hormon duygusal yakınlık ve bağdan sorumludur. Psikoterapist Carol Carey basit bir kurala uymanızı tavsiye ediyor: Telefonlarınızı kapatın veya akşam 9'da elinizden bırakın.
İŞ KONULARINDAN UZAKLAŞIN
İşi unutmaya çalışın ve yatağınızdayken iş e-postanızı kontrol etmeyi bırakın. Ertesi gün işte üretken olabilmek için bu zamanı birlikte geçirmek ve biraz dinlenmek çok daha iyi. Yastık sohbeti, çiftleri duygusal olarak birbirine bağlar, sorunları unutmanıza yardımcı olur ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. İş, mali sıkıntılar veya partnerinizi endişeli hissettirebilecek herhangi bir şey hakkında konuşmaktan kaçının.
YATAĞA AYNI ANDA GİRİN
Birçok çift, gün boyu birbirini görmez ve farklı zamanlarda yatma alışkanlığı vardır. Psikolog Curt Smith'e göre mutlu çiftler dişlerini birlikte fırçalar ve aynı anda yatarlar. Bu durum, ilişkilerinin sıcaklığını ve samimiyetini korumalarına yardımcı olur.
BİRLİKTE BİR RUTİN İZLEYİN
Her gün aynı uyku vakti rutinini takip etmek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Tanıdık bir rutini takip ederken, beyniniz yaklaşan yatma vaktinin sinyalini alır ve vücudunuzu uykuya hazırlar. Partnerinizle birlikte aynı rutini takip etmeniz, ilişkinizi daha samimi ve güvenilir hale getirecektir.
DUYGULARINIZA KULAK VERİN
Birbirinizin duygularına dikkat edin. Tavsiye vermenize veya sorunlara acil çözümler bulmanıza gerek yok. Bazen sadece konuşmak ve sevdiklerimizin ilgisini ve desteğini hissetmek isteriz. Psikolog Ryan Howes, uyumadan önce eşinize olumlu duygular ifade etmek için birkaç dakika ayırmanızı öneriyor. Bu durum, günü olumlu bir şekilde bitirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca olumlu duyguları tekrar etmek, genel ruh haliniz üzerinde de olumlu bir etkiye sahip alışkanlıktır. O gün olan her şeyi unutmaya çalışın ve tüm sorunlarınızı ve endişelerinizi yatak odası kapısının dışında bırakın. Partnerinize onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Duygularınızı ifade ederken ciddi ve içten olmak çok önemlidir.
UYKUDAN ÖNCE TARTIŞMAYIN
Uykudan önce partnerinizle hararetli bir tartışmaya girmek hatalı davranışlardan biri. Yatakta tartışmak asla bir sorunu çözmeye yardımcı olmaz. Üstelik ikinizin de uykuya dalmasını daha da zorlaştırır ve ertesi gün kendinizi depresyonda hissetmenize neden olur.
YATAK ODANIZDA UYKUDAN ÖNCE ÇOCUKLARINIZ BULUNMASIN
Psikolog Michael Viner-Davis'e göre, çocuklarınız dehşetli bir kabus görmediği ve korkmadığı sürece yatağınızı onlarla paylaşmamalısınız. Bu durumlar dışındaki tüm zamanlarda, yatak odanızın bir çift olarak sizin özel alanınız olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuklardan bağımsız bir alan olması ilişkiniz için de oldukça önemli.
EVCİL HAYVANLARINIZLA BİRLİKTE UYUMAYIN
Kansas Üniversitesi araştırmasının sonuçlarından biri, evcil hayvanlarıyla uyuyan insanların % 63'ü yeterince uyuyamadığını ortaya koydu. Evcil hayvanınız gece boyunca uyuyamaz ve genellikle uykunuzu bozar. Üstelik, yatağınızda bir evcil hayvan bulundurmak, yatak odanızdaki "2" kuralını ihlal ederek özel alanınızda yalnız olmanızı engeller.