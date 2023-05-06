Mutlu çiftlerin uyumadan önce yaptığı 8 davranış

Uykudan önce birlikte geçireceğiniz kaliteli birkaç dakika veya birkaç saat ile ilişkinizi sarsılmaz bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bu nedenle bazı basit ama etkili tavsiyelerin bir listesini yaptık.

İşi unutmaya çalışın ve yatağınızdayken iş e-postanızı kontrol etmeyi bırakın. Ertesi gün işte üretken olabilmek için bu zamanı birlikte geçirmek ve biraz dinlenmek çok daha iyi. Yastık sohbeti, çiftleri duygusal olarak birbirine bağlar, sorunları unutmanıza yardımcı olur ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. İş, mali sıkıntılar veya partnerinizi endişeli hissettirebilecek herhangi bir şey hakkında konuşmaktan kaçının.

Sosyal medya bağımlılığı, vücudunuzdaki oksitosin salınımını baskılar. Bu hormon duygusal yakınlık ve bağdan sorumludur. Psikoterapist Carol Carey basit bir kurala uymanızı tavsiye ediyor: Telefonlarınızı kapatın veya akşam 9'da elinizden bırakın.

YATAĞA AYNI ANDA GİRİN

Birçok çift, gün boyu birbirini görmez ve farklı zamanlarda yatma alışkanlığı vardır. Psikolog Curt Smith'e göre mutlu çiftler dişlerini birlikte fırçalar ve aynı anda yatarlar. Bu durum, ilişkilerinin sıcaklığını ve samimiyetini korumalarına yardımcı olur.

BİRLİKTE BİR RUTİN İZLEYİN

Her gün aynı uyku vakti rutinini takip etmek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Tanıdık bir rutini takip ederken, beyniniz yaklaşan yatma vaktinin sinyalini alır ve vücudunuzu uykuya hazırlar. Partnerinizle birlikte aynı rutini takip etmeniz, ilişkinizi daha samimi ve güvenilir hale getirecektir.