Ne kanser engelledi onu ne de yaşı! Hayallerine "Tazelenme Üniversitesi" ile tutundu!

Tedavi sürecinin ardından çocukken tamamlayamadığı eğitim hayatına dönmeye karar veren Sakar, açık öğretim sistemiyle lise diplomasını aldı. Sakar, sonrasında da Anadolu Üniversitesinin halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun oldu. İki ön lisans diplomasına kavuşmakla yetinmeyen 76 yaşındaki Sakar, Mersin Üniversitesi bünyesinde açılan "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne kaydoldu.

Örgün eğitim hedefine ulaşan Sakar, haftanın 2 günü sağlıklı ve aktif yaş alma, insan anatomisi ve fizyolojisi, ağız ve diş sağlığı, fiziksel egzersiz, bilgisayar, el sanatları ve yaşam becerileri dersleri alıyor.

"HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ, ÇOK MUTLUYUM"

Emine Sakar, çocukluğundan itibaren okumaya meraklı olduğunu söyledi. Hastalık karşısında yılmadığını dile getiren Sakar, "Kansere yakalandım diye düşünmedim, hep hayallerimin peşinden gittim, psikolojimi bozmadım." dedi. Sakar, evde okuduğu kitapların eğitim hayatına fayda sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum. Bize burada her şey anlatılıyor, mükemmel. Yeni insanlarla tanışmak benim için çok önemli. Hocaları yüz yüze dinlemek hayalimdi. En büyük hedefim ise kendimi iyi yetiştirip konferans vermek, herkese faydalı olmak. Öğrenmenin yaşı yok. Emeği geçen herkese minnettarım."