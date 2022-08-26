Neden bazı insanların teri daha kötü kokar?

Ter kokusu en kötü kokulardan biridir. Sıcak yaz aylarında daha baskın bir şekilde ortaya çıkan bu koku dayanılmaz kokular arasındadır. Bakterilerden ve daha birçok durumdan kaynaklı olabilir. Gelin birlikte bir bakalım.

ANKSİYETE SAHİBİ İNSANLAR DAHA FAZLA TERLİYOR

Sinirlerin uyarımıyla harekete geçen 2 ve 4 milyon civarında olan normal terden sorumlu bezlere ekrin denir. Stres odaklı terlemede ise çalışan bezlere apokrin diyoruz. Apokrin 30 kat daha fazla salgı üretir. Aynı zamanda fazlasıyla protein ve yağa sahiptir. Bunun sonucundaysa bakteriler, oluşan molekülleri kullanarak çoğalırlar.

Yapılan çalışmalarda ise anksiyete sahibi bireylerin hiperhidrozis sendromuna daha çok sahip olduğu görülmüştür. Bu sendromun diğerlerine göre farkı, bölgesel olarak daha fazla terlemeye neden olması. İşte, aslında sizin kötü kokmanıza sebep olan ana karakter stres!