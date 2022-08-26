Neden bazı insanların teri daha kötü kokar?

Ter kokusu en kötü kokulardan biridir. Sıcak yaz aylarında daha baskın bir şekilde ortaya çıkan bu koku dayanılmaz kokular arasındadır. Bakterilerden ve daha birçok durumdan kaynaklı olabilir. Gelin birlikte bir bakalım.
ANKSİYETE SAHİBİ İNSANLAR DAHA FAZLA TERLİYOR
Sinirlerin uyarımıyla harekete geçen 2 ve 4 milyon civarında olan normal terden sorumlu bezlere ekrin denir. Stres odaklı terlemede ise çalışan bezlere apokrin diyoruz. Apokrin 30 kat daha fazla salgı üretir. Aynı zamanda fazlasıyla protein ve yağa sahiptir. Bunun sonucundaysa bakteriler, oluşan molekülleri kullanarak çoğalırlar.
Yapılan çalışmalarda ise anksiyete sahibi bireylerin hiperhidrozis sendromuna daha çok sahip olduğu görülmüştür. Bu sendromun diğerlerine göre farkı, bölgesel olarak daha fazla terlemeye neden olması. İşte, aslında sizin kötü kokmanıza sebep olan ana karakter stres!
TER KOKUNUZU ÖNLEYECEK DOĞAL TARİFLER
Malzemeler:
– 15 damla lavanta esansı yağı
– 1/2 su bardağı elma sirkesi
– 1 lavanta sapı
– 1 su bardağı su
Lavanta hoş aromasıyla bilinir, ancak anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Sirke de bu özelliklere sahip ancak doğrudan cilde uygulanırsa tahrişe neden olabilir. Bu yüzden ekstra ürünlerle karıştırarak bunu önleyebilirsiniz. Bir kapta, suyu sirke ve yağ damlalarıyla karıştırın. Lavanta sapını iyice yıkayın ve karışıma ekleyin. Kullanmadan önce 10 saat bekletin. Bekledikten sonra karışımı terleyen bölgenize uygulayabilirsiniz. Kısa sürede bu kokunun geçtiğini fark edeceksiniz.
KABARTMA TOZU VE MISIR NİŞASTASI
Malzemeler:
– 1/2 su bardağı kabartma tozu
– 1/2 su bardağı mısır nişastası
– 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
– 10 damla biberiye yağı
Kabartma tozu antibakteriyel özelliklere sahip. Hindistan cevizi yağı ise anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve nemlendirici etkisi vardır. Tüm malzemeleri karıştırın ve macun kıvamına getiririm. Deodorantın etkili olması için sürdükten sonra yağ emilene kadar biraz bekleyin.