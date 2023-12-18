Noonan Sendromu Nedir? Noonan Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Genetik bir bozukluktan kaynaklanan Noonan sendromu, boy kısalığı, göğüs kemiğinde çöküntü ve kalp-damar hastalıkları ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu semptomların fark edilmesi, erken teşhis ve önlem almak için hayati öneme sahiptir. Çünkü, genetik bir hastalık olduğu için kesin bir tedavisi yoktur. Bundan dolayı, Noonan sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler öğrenilmesinde fayda bulunur.

Noonan Sendromu Nedir?

Noonan sendromu, doğumdan itibaren çeşitli belirtiler ile gelişen kalıtsal bir hastalıktır. Bu genetik bozukluk, ABD'li Pediatrik Kardiyolog Jacqueline Noonan tarafından 1963'te karakterize edilmiştir. Kız çocuklarında görülen ve kromozom anomalisi sebebiyle oluşan "Turner sendromu" ile oldukça benzerdir. Çocukları ve yetişkinleri etkileyen bu hastalık, iskelet bozuklukları ve genetik kalp-damar hastalıkları ile birlikte ortaya çıkar. Yüzde, göğüste, boyda, kalp ve damarlarda rastlanan birtakım bulgular sonucu fark edilir. Buna karşın, bazen anlaşılması oldukça güç olabilir. Çünkü hastalık, bazı vakalarda belirti göstermeden gelişme eğilimindedir. Bu nedenle hastalar, çok değişik ve anlaşılması güç problemlerle karşı karşıya kalabilir. Noonan sendromu, genlerde meydana gelen mutasyon nedeniyle oluşur. Ancak mutasyonun olmaması durumunda da ortaya çıkması mümkündür. Uygulanan bazı genetik testler sayesinde mutasyonun olup olmadığı anlaşılabilir.

Noonan Sendromu Belirtileri Neler?

Dejektif genli anne ve babaların çocuklarında görülme ihtimali %50 oranında olan Noonan sendromu, her 1000 canlı doğumda 1 görülür. Her iki cinsi de aynı ölçüde etkiler ve semptomlar oldukça fazladır. Bu belirtilerden en yaygın görülenleri arasında aşağıdakiler bulunur:

Kısa boy

ASD, VS hipertrofi, pulmoner stenoz gibi kalp hastalıkları

Göğüs uçlarında aralık

Geniş ve yuvarlak omuzlar

Künt parmak uçları

Kıvırcık saçlar

Gözler arası mesafenin fazlalığı (hipertelorizm)

Gözlerin aşağı doğru eğimli olması

Göz kapağında meydana gelen düşme

Gözün iç köşesinde oluşan deri kıvrımları

Şaşılık

Göz bebeği küçüklüğü (miyozis)

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları

İnmemiş testisler

Bebeklikte kilo alımında zorluk

Yeme bozukluğu

Konuşma bozukluğu

Normal zeka, üstün zeka veya zeka geriliği

Gözlerin dışa çıkıklığı

Mavi veya gri mavi gözler

Göz kapaklarının elmas biçiminde olması

Üst dudak oluğunda belirginleşme

Küçük burun

Çarpık dişler

Yüksek arklı damak

Boyun derisinde kıvrımlaşma

Saç çizgisinin alt seviyelerde olması

Boynun geniş ve kalın olması

Uzun alın, yuvarlak veya üçgen yüz

Bu belirtilerden bazılarının görülmesi, Noonan sendromundan şüphelenmek için yeterlidir. Kalıtsal bir hastalık olduğundan dolayı kesin bir tedavisi yoktur. Öte yandan, hastalığın neden olduğu diğer komplikasyonlara ilişkin tedaviler uygulanabilir.