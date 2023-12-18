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Noonan Sendromu Nedir? Noonan Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Doğumsal hastalıklardan biri olan Noonan sendromu, genlerdeki bazı mutasyonlar sonucu oluşur. Yüzde, göğüste ve boydaki birtakım anomaliler sayesinde anlaşılması zor değildir. Uzmanlar tarafından yapılan genetik testler de bu belirtileri doğruladığı takdirde tanı konur. Tamamen iyileşmenin mümkün olmadığı Noonan sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler sıkça araştırılan hususlardır.

Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:48
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NOONAN SENDROMU NEDİR? NOONAN SENDROMU NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

Genetik bir bozukluktan kaynaklanan Noonan sendromu, boy kısalığı, göğüs kemiğinde çöküntü ve kalp-damar hastalıkları ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu semptomların fark edilmesi, erken teşhis ve önlem almak için hayati öneme sahiptir. Çünkü, genetik bir hastalık olduğu için kesin bir tedavisi yoktur. Bundan dolayı, Noonan sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler öğrenilmesinde fayda bulunur.

Noonan Sendromu Nedir?

Noonan sendromu, doğumdan itibaren çeşitli belirtiler ile gelişen kalıtsal bir hastalıktır. Bu genetik bozukluk, ABD'li Pediatrik Kardiyolog Jacqueline Noonan tarafından 1963'te karakterize edilmiştir. Kız çocuklarında görülen ve kromozom anomalisi sebebiyle oluşan "Turner sendromu" ile oldukça benzerdir. Çocukları ve yetişkinleri etkileyen bu hastalık, iskelet bozuklukları ve genetik kalp-damar hastalıkları ile birlikte ortaya çıkar. Yüzde, göğüste, boyda, kalp ve damarlarda rastlanan birtakım bulgular sonucu fark edilir. Buna karşın, bazen anlaşılması oldukça güç olabilir. Çünkü hastalık, bazı vakalarda belirti göstermeden gelişme eğilimindedir. Bu nedenle hastalar, çok değişik ve anlaşılması güç problemlerle karşı karşıya kalabilir. Noonan sendromu, genlerde meydana gelen mutasyon nedeniyle oluşur. Ancak mutasyonun olmaması durumunda da ortaya çıkması mümkündür. Uygulanan bazı genetik testler sayesinde mutasyonun olup olmadığı anlaşılabilir.

Noonan Sendromu Belirtileri Neler?

Dejektif genli anne ve babaların çocuklarında görülme ihtimali %50 oranında olan Noonan sendromu, her 1000 canlı doğumda 1 görülür. Her iki cinsi de aynı ölçüde etkiler ve semptomlar oldukça fazladır. Bu belirtilerden en yaygın görülenleri arasında aşağıdakiler bulunur:

  • Kısa boy
  • ASD, VS hipertrofi, pulmoner stenoz gibi kalp hastalıkları
  • Göğüs uçlarında aralık
  • Geniş ve yuvarlak omuzlar
  • Künt parmak uçları
  • Kıvırcık saçlar
  • Gözler arası mesafenin fazlalığı (hipertelorizm)
  • Gözlerin aşağı doğru eğimli olması
  • Göz kapağında meydana gelen düşme
  • Gözün iç köşesinde oluşan deri kıvrımları
  • Şaşılık
  • Göz bebeği küçüklüğü (miyozis)
  • Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
  • İnmemiş testisler
  • Bebeklikte kilo alımında zorluk
  • Yeme bozukluğu
  • Konuşma bozukluğu
  • Normal zeka, üstün zeka veya zeka geriliği
  • Gözlerin dışa çıkıklığı
  • Mavi veya gri mavi gözler
  • Göz kapaklarının elmas biçiminde olması
  • Üst dudak oluğunda belirginleşme
  • Küçük burun
  • Çarpık dişler
  • Yüksek arklı damak
  • Boyun derisinde kıvrımlaşma
  • Saç çizgisinin alt seviyelerde olması
  • Boynun geniş ve kalın olması
  • Uzun alın, yuvarlak veya üçgen yüz

Bu belirtilerden bazılarının görülmesi, Noonan sendromundan şüphelenmek için yeterlidir. Kalıtsal bir hastalık olduğundan dolayı kesin bir tedavisi yoktur. Öte yandan, hastalığın neden olduğu diğer komplikasyonlara ilişkin tedaviler uygulanabilir.

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