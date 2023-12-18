Noonan Sendromu Nedir? Noonan Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Genetik bir bozukluktan kaynaklanan Noonan sendromu, boy kısalığı, göğüs kemiğinde çöküntü ve kalp-damar hastalıkları ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu semptomların fark edilmesi, erken teşhis ve önlem almak için hayati öneme sahiptir. Çünkü, genetik bir hastalık olduğu için kesin bir tedavisi yoktur. Bundan dolayı, Noonan sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler öğrenilmesinde fayda bulunur.
Noonan sendromu, doğumdan itibaren çeşitli belirtiler ile gelişen kalıtsal bir hastalıktır. Bu genetik bozukluk, ABD'li Pediatrik Kardiyolog Jacqueline Noonan tarafından 1963'te karakterize edilmiştir. Kız çocuklarında görülen ve kromozom anomalisi sebebiyle oluşan "Turner sendromu" ile oldukça benzerdir. Çocukları ve yetişkinleri etkileyen bu hastalık, iskelet bozuklukları ve genetik kalp-damar hastalıkları ile birlikte ortaya çıkar. Yüzde, göğüste, boyda, kalp ve damarlarda rastlanan birtakım bulgular sonucu fark edilir. Buna karşın, bazen anlaşılması oldukça güç olabilir. Çünkü hastalık, bazı vakalarda belirti göstermeden gelişme eğilimindedir. Bu nedenle hastalar, çok değişik ve anlaşılması güç problemlerle karşı karşıya kalabilir. Noonan sendromu, genlerde meydana gelen mutasyon nedeniyle oluşur. Ancak mutasyonun olmaması durumunda da ortaya çıkması mümkündür. Uygulanan bazı genetik testler sayesinde mutasyonun olup olmadığı anlaşılabilir.
Dejektif genli anne ve babaların çocuklarında görülme ihtimali %50 oranında olan Noonan sendromu, her 1000 canlı doğumda 1 görülür. Her iki cinsi de aynı ölçüde etkiler ve semptomlar oldukça fazladır. Bu belirtilerden en yaygın görülenleri arasında aşağıdakiler bulunur:
Bu belirtilerden bazılarının görülmesi, Noonan sendromundan şüphelenmek için yeterlidir. Kalıtsal bir hastalık olduğundan dolayı kesin bir tedavisi yoktur. Öte yandan, hastalığın neden olduğu diğer komplikasyonlara ilişkin tedaviler uygulanabilir.