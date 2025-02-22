Obez kedi "Simba" pilates ile zayıflıyor!

Dökmeci, fazla beslenme ve hareketsizliğe bağlı kilo alan kedisine pilates yaptırmayı başaramayınca onu veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tetkikleri yapılan ve ona uygun spor programı belirlenen "Simba"nın kilo verme süreci başladı.

"Simba", yaklaşık bir aydır veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor. Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan kedi, bir ay içinde 2 kilo vermeyi başararak 7 kiloya düştü. Egzersizle birlikte diyete alınan "Simba", havuzda yüzme seanslarına da başlayarak kalan 3 kilosunu vermek için programına aralıksız devam ediyor.