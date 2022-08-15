Ocağınızın içine saklanmış lekeleri yok ediyor! Sadece tek bir fırçayla...

Ocak gazları lekelerin en çok toplandığı yerlerdir. Özellikle yemek yaparken dikkat etmeden pişirdiğimiz yemekleri hep içine kaçırırız, sonrasında çıkarmak bizim için zorlu olabiliyor. O zaman gelin bu lekeleri nasıl çıkaracağımıza birlikte bakalım.

ESKİ BİR DİŞ FIRÇASI KULLANMAK İŞİNİZE YARAYACAK

Brülör, alevleri yayan bir çanak çömlek kapağına sahiptir. Kapakların altında, gaz borusunun üstünde brülör kafası bulunur. Brülör kafalarını, genel olarak görülmeyecek şekilde yukarı kaldırın. Bu, sonradan oluşabilecek riskli durumları önler. Brülör başlıklarını ve brülörleri 30 dakika boyunca bir kase içine ılık su içinde serpin.

Ardından, brülör kafalarını ve kapaklarını hoş olmayan bir bulaşık süngeri ile temizleyin. Ulaşılması zor parçalar için, kimyasal ve ılık su karışımıyla karıştırmak için eski bir diş fırçası kullanın. Port açıklıklarının tıkalı olması durumunda, bunları serbest bırakmak için bir kağıt tutturucu kullanın. Kağıt kesimini düz bir çubuğa yerleştirin ve ince bölümlerden itin. Kir karşı taraftan çıkacaktır.Metale zarar vermemek için kuru olmalıdır.