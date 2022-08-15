Ocağınızın içine saklanmış lekeleri yok ediyor! Sadece tek bir fırçayla...

Ocak gazları lekelerin en çok toplandığı yerlerdir. Özellikle yemek yaparken dikkat etmeden pişirdiğimiz yemekleri hep içine kaçırırız, sonrasında çıkarmak bizim için zorlu olabiliyor. O zaman gelin bu lekeleri nasıl çıkaracağımıza birlikte bakalım.
ESKİ BİR DİŞ FIRÇASI KULLANMAK İŞİNİZE YARAYACAK
Brülör, alevleri yayan bir çanak çömlek kapağına sahiptir. Kapakların altında, gaz borusunun üstünde brülör kafası bulunur. Brülör kafalarını, genel olarak görülmeyecek şekilde yukarı kaldırın. Bu, sonradan oluşabilecek riskli durumları önler. Brülör başlıklarını ve brülörleri 30 dakika boyunca bir kase içine ılık su içinde serpin.
Ardından, brülör kafalarını ve kapaklarını hoş olmayan bir bulaşık süngeri ile temizleyin. Ulaşılması zor parçalar için, kimyasal ve ılık su karışımıyla karıştırmak için eski bir diş fırçası kullanın. Port açıklıklarının tıkalı olması durumunda, bunları serbest bırakmak için bir kağıt tutturucu kullanın. Kağıt kesimini düz bir çubuğa yerleştirin ve ince bölümlerden itin. Kir karşı taraftan çıkacaktır.Metale zarar vermemek için kuru olmalıdır.
ELEKTRİKLİ BRÜLÖR TEMİZLEME
Elektrikli brülörlerinizi başarıyla temizlemek istediğiniz şey budur:
Elektrikli kıvrımlarınız ve damlatıcılarınız katılaşmış toprakla doluysa, gelişimi yok etmek için brülörleri birkaç dakika açın. Daha sonra soğudular, damlatıcıları ılık, giysi suyuyla yıkayın ve 2 dilim kabartma tozu ve 1 dilim su karışımıyla mutlaka kapatın. Kalbur 15 dakika bırakılmalıdır.
OCAK TEMİZLİĞİ
Ocağın üst tabakasını yumuşatmak için nemli bir doku ile temizleyerek ocağı yağdan arındırın. Yağı kesmek için bir mendil ve temizleyici sabun kullanın. Herhangi bir katılaşmış yağı çıkarmak için sıcak su ile yumuşatıp deterjanla çıkarabilrsiniz. 15 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacak. Gazlı veya elektrikli ocağınızı temizlerken ovma işlemine dikkat edin aksi halde ocağınıza zarar verebilirsiniz.