Ocak demirlerini pırıl pırıl yapıyor! İhtiyacınız olan iki malzeme…

Ocak demirlerinin renkleri zamanla solabilir, matlaşabilir ve paslanabilir. Demirleri pırıl pırıl yapıp ilk günkü haline çevirebilmek için sadece karbonata ve limona ihtiyacınız var.

Bu yöntem için ilk olarak büyük bir kabın içerisine ocak demirlerini yerleştirin.

Ocak demirlerinin üzerine bolca karbonat serpin.

Daha sonra ocak demirlerinin üzerine çok az olacak biçimde limon suyu dökün.

Bu aşamadan sonra demirlerin üzerinde köpürme meydana gelecek.

Köpürmenin ardından bir bezi ılık suyla ıslatın.

Islattığınız bezle demirleri silin.

Demirleri sildikten sonra suyla yıkayın.

Ocak demirlerini tertemiz yapabilmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem;

Bu yöntemde temizleme işlemi için yağ çözücü gerekli.

Temizleme işlemi için büyük bir kabın içerisine ocak demirlerini koyun.

Kabın içerisini ılık suyla doldurun.

Ardından suyun içerisine yağ çözücü dökün.

Ocak demirlerini biraz bu karışımın içerisinde bekletin.

Daha sonra bir bezi ılık suyla ıslatın.

Islattığınız bezle ocak demirlerini ovalayın.

Daha sonra ocağın demirlerini sudan geçirerek durulayın.

En son olarak demirleri kurulayıp yerleştirin.

Ocak demirlerini parlatabilmek için uygulamanız gereken yöntem ise şöyle;

Demirleri yıkadıktan sonra, üzerlerine cam temizleme suyu sıkın. Ardından kuru bir bezle ocak demirlerini kurulayın. Bu yöntem sayesinde demirleri parıl parıl bir hale getirebilirsiniz.