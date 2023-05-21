Öfkenizi durdurmak için ilk yapmanız gereken şey...

SAKİNLEŞTİĞİNİZDE ENDİŞELERİNİZİ DİLE GETİRİN

Sakinleştiğiniz sakin düşünmeye başladığınız an, yaşadığınız hayal kırıklıklarını çatışmacı olmayan bir üslupla ifade edin. Etrafınızda ki insanları kırmadan incitmeden, onlara baskı kurmadan ve kontrol etmeye çalışmadan kendi ihtiyaçlarınızı ve endişelendiğiniz durumları açık anlaşılır bir dille ifade edin.

BİRAZ EGZERSİZ YAPIN

Fiziksel aktivite, sinirlenmenize neden olabilecek stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Öfkenizin arttığını hissediyorsanız, hızlı bir yürüyüşe çıkın veya koşun. Veya başka eğlenceli fiziksel aktiviteler yaparak biraz zaman geçirin.

BİR MOLA VERİN

Yorulduğunuz ve gerginleşmeye başladığınız an bunu farkedip kendinize kısa molalar verin. Kendinize verdiğiniz birkaç dakikalık sessiz molalar daha sağlıklı düşünmenizi ve kontrolünüzü kaybetmemenizi sağlayacaktır.

OLASI ÇÖZÜMLERİ BELİRLEYİN

Sizi kızdıran şeye odaklanmak daha da öfkeli olmanıza neden olur. Sizi neyin kızdırdığına odaklanmak yerine, yaşadığınız soruna çözüm yolları bulmaya çalışın. Evde dağınık olan oda sizi üzüyor mu? Görmemezlikten gelin. Eşiniz akşam arkadaşlarıyla mı yemek yiyor sizde kendinizle mutlu olacağınız başka bir aktiviteler planlayın. Kimseyi kontrol altına almaya çalışmayın. Siz değer verdikçe verdiğiniz değeri görmüyorlar mı? Kime ne kadar değer verdiğinizi tekrardan gözden geçirin. Hayatınızda neleri değişip değiştiremeyeceğiniz hakkında gerçekçi olun. Kimseye fazla anlam yüklemeyin, bu sadece size öfke oluşturur. Öfkenin hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştirebileceğini kendinize hatırlatın.

'BEN' İFADELERİNE BAĞLI KALIN

Karşınızdaki kişiyi eleştirmek, suçlamak ve sen dilini kullanmak sadece aranızın daha da kötü olmasına neden olabilir. Bunun yerine ben dilini kullanın. Sen dili suçlayıcısı, ben dili ise duygularını ifade etmektir. Örneğin, " Evde bana hiç yardımcı olmuyorsun, sen ne kadar bencil birisin " yerine " bende çalıyorum ve eve gelince yalnız iş yaptığım için kendimi çok yorgun hissediyorum işlerde bana yardımcı olursan mutlu olurum"gibi ifadeler kullanın.

KİN TUTMAYIN

Affetmek büyüklüktür. Öfkenizin ve olumsuz duygularınızın olumlu duygularınızın önüne geçmesine izin verirseniz, kendinizi kendi acınız veya adaletsizlik duygunuz tarafından yutulmuş bulabilirsiniz. Sizin canınızı sıkan birisini affetmek o kişiden ziyade kendinize en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Çünkü kin tutmak sizin kendinizle sürekli savaş halinde olmanız demektir. Affetmek ise kendinle barışık olma halidir.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN MİZAHI KULLANIN

Aydınlatma, gerginliğin dağılmasına yardımcı olabilir. Sizi kızdıran şeylerle ve muhtemelen işlerin nasıl gitmesi gerektiğine dair gerçekçi olmayan beklentilerinizle yüzleşmenize yardımcı olması için mizahı kullanın. Yine de alay etmekten kaçının duyguları incitebilir ve işleri daha da kötüleştirebilir.

GEVŞEME BECERİLERİNİ UYGULAYIN

Öfkeniz yükseldiğinde kendinizi gevşetecek becerilerinizi kullanın. En önemlilerinden bir tanesi doğru nefes alma egzersizidir. Meditasyon yapın, sevdiğiniz müzikleri dinleyin. Bunlar sizin gevşemenize yardımcı olacaktır. Kendinizi sakin tutacak şeylere odaklanın, evcil hayvan edinin.

NE ZAMAN YARDIM İSTEYECEĞİNİZİ BİLİN

Öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmek bazen zor olabilir. Öfkeniz kontrolden çıkmış gibi hissediyorsanız, pişman olacağınız şeyler yapmanıza neden oluyorsa veya çevrenizdekileri incitiyorsanız, öfke sorunlarınız için yardım alın.