Ojelerin anında kurumasını sağlıyor! Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak…

KIYAFETLERİ RULO YAPMAK Kıyafetleri katlamak büyük bir yer israfına neden olmaktadır. Özellikle yeriniz az ve eşyanız fazla ise ya da tatil için bir bavul hazırlıyorsanız kıyafetlerinizi rulo şeklinde yerleştirmek hem size yer kazandıracak hem de kırışmalarını önleyecektir.

OJELERİN HIZLI KURUMASI İÇİN Ojeleri sürmek kadar kurumasını beklemek de zahmetli bir iştir. Bu nedenle ojelerinizi hızlı kurutmanızı sağlayacak bu yöntem hayatı sizin için kolaylaştıracak. Öncelikle bir kasenin içerisine buzlu su koyun. Ojenizi sürdükten sonra 1 dakika hafif kurumasını bekleyip ardından bu suyun içerisine daldırın. Kısa sürede ojeleriniz kuruyacaktır. Daha etkili sonuçlar için ojelerinizi buzdolabında saklamanız da mümkün.