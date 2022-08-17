Ojelerin anında kurumasını sağlıyor! Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak…

Ojeleri hızlı kurutmaktan içecekleri hızla soğutmaya günlük hayata dair birçok pratik yöntemi bu yazıda sizler için derledik.
SALAMURA SEBZELERİ SAKLAMA
Özenle hazırladığınız salamuraları açtığınızda küf oluştuğunu görmek oldukça can sıkıcıdır. Bu durum ise kavanozun hava almasından kaynaklanır. Kavanozları hava geçirmeyen bir ortamda saklamak için tersini çevirerek bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede hava ile teması kesilecek ve küf oluşmayacak.
KLAVYEYİ TEMİZLEMEK İÇİN
Gün boyu sıkça kullanılan klavyeler gerek toz gerekse dökülen diğer şeyler nedeni ile hızla kirlenir. Bu noktada klavye tuşlarını ve tuşların arasını peçete ile temizlemek yeterli olmayacaktır. Onun yerine kullanmadığınız bir makyaj fırçasıyla tüm klavyeyi detaylı bir şekilde temizleyerek her noktaya ulaşabilirsiniz.
KIYAFETLERİ RULO YAPMAK
Kıyafetleri katlamak büyük bir yer israfına neden olmaktadır. Özellikle yeriniz az ve eşyanız fazla ise ya da tatil için bir bavul hazırlıyorsanız kıyafetlerinizi rulo şeklinde yerleştirmek hem size yer kazandıracak hem de kırışmalarını önleyecektir.
OJELERİN HIZLI KURUMASI İÇİN
Ojeleri sürmek kadar kurumasını beklemek de zahmetli bir iştir. Bu nedenle ojelerinizi hızlı kurutmanızı sağlayacak bu yöntem hayatı sizin için kolaylaştıracak. Öncelikle bir kasenin içerisine buzlu su koyun. Ojenizi sürdükten sonra 1 dakika hafif kurumasını bekleyip ardından bu suyun içerisine daldırın. Kısa sürede ojeleriniz kuruyacaktır. Daha etkili sonuçlar için ojelerinizi buzdolabında saklamanız da mümkün.
İÇECEKLERİN HIZLI SOĞUMASI İÇİN
Yaz aylarında aldığınız gazlı bir içeceği bir an önce soğutup içmek niyetindeyseniz bu yöntem kısa sürede soğumalarını sağlayacak. Aldığınız içeceğin etrafını nemli bir kağıt havlu ile sarın. Ardından dondurucuya koyun. Kısa sürede buz gibi olan içeceğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.
DAR GELEN AYAKKABILAR İÇİN
Çok beğenerek aldığınız ayakkabıyı biraz giydikten sonra sıktığını fark ettiyseniz bu yöntem tam size göre. Öncelikle ayağınıza kalın bir çorap giyin. Ardından ayakkabıyı giyip üzerine fön makinesi ile sıcak hava tutun. Son olarak ayakkabı ayağınızdayken soğumasına izin verin ve kısa sürede genişlediğini fark edeceksiniz.
TELEFONU ŞARJ EDERKEN
Telefonlar şarj olurken batarya kısmı ısınmaya meyillidir. Bu durumda kullandığınız kılıf da telefonun daha ısınmasına ve pilinin çok ısınmasına neden olabilir. Bataryaya zarar vermemek adına telefonunuzu şarj ederken kılıfı çıkarmanız önerilir.