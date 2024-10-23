Okul harçlığını çıkarmak için başladı şimdi usta oldu! Kılıç: "Bu iş hobiden mesleğe döndü."

33 yaşındaki Sıddık Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nü 2015 yılında bitirdi. Ardından 2016 yılında Atatürk Üniversitesi'nde Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı ve boş vakitlerini değerlendirip okul harçlığı çıkarabilmek için tespih ustasının yanında işe başladı.

Kılıç, yanında çalıştığı tespih ustasından işin inceliklerini de öğrendi. Tespih yapımına zamanla ilgisi artan ve kendini geliştiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından tespihçilik yapmaya karar verdi.

Bir süre ustasının yanında çalışan Kılıç, 5 yıl önce kendi iş yerini açtı.

Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Ürünlerini Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı"nda sergileyen Kılıç'ın ürünleri arasında, taneleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un simgeleri gibi temaların lazerle kazındığı tespihler yer alıyor.

TESPİH İŞLEME SANATI ÇOK SABIR İSTEYEN BİR İŞ

Kılıç, yüksek lisans yaparken hobi olarak başladığı tespihçiliğin mesleği haline geldiğini anlattı.

Bu işe başlamadan önce tespih kullanan biri olmadığını belirten Kılıç, "Tamamen hobiden dönme bir meslek oldu. Normalde sabrım da çok azdır. Tespih işleme sanatı da çok sabır isteyen bir iştir. Allah nasip etti, sabrımız da çoğaldı." dedi.

Kırılgan bir yapıya sahip Oltu taşının, makine yerine el işçiliğine daha uygun olduğunu ifade eden Kılıç, geleneksel yöntemler dışında biraz daha teknolojiyi kullanarak bu işi sürdürdüğünü belirtti.

Gittiği bir fuarda gördüğü fiber lazer markalama makinesini Oltu taşına entegre ettiğini anlatan Kılıç, bu makineyle geleneksel yöntemlerin dışında Oltu taşının üzerine talebe göre portre, spor kulüpleri ve mesleklerin armalarının yer aldığı çalışmalar yaptığını söyledi.

Kılıç, yaptığı tespihlerin çok beğenildiğini ve sürekli sipariş aldığını kaydetti.