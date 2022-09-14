Okulların açılmasıyla tehlike arttı! Çocuklarda bulaşıcı hastalık çanları çalıyor...

Okulların açılmasıyla çocukların farklı hastalıklarla karşılaşma tehlikesinin arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmasa dahi taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere bulaştırabilir" dedi.

Okulların açıldığı dönemde havaların serinlediğini ve çocukların yeni mevsime adaptasyonunun güçleştiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocukların okulda koşup oynamaları sırasında, terleme ve üşümeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması, sınıf içinde, tozların, mikropların çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, astım, böbrek ve kalp hastalıkları, anemi, gibi kronik hastalığı olan çocuklar bu anlamda sıkıntı yaşayabilir" ifadelerini kullandı.