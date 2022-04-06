Önemsiyor mu hakimiyet mi kuruyor? İlişkinizde baskı altında olduğunuzun 8 işareti

MESLEKİ VEYA EĞİTİM HEDEFLERİNİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞABİLİRLER

Mesleki veya eğitim amaçlı büyük hedefleriniz varsa, onları takip etmeye hazır olmadığınızı düşünen ilgili bir partner, hedeflerinize ulaşmaki becerilerinizi geliştirmeniz için sizi motive edecektir. Öte yandan, kontrol eden bir partner size ihtiyacınız olan desteği vermeyecektir. Denemekten korktuklarını, çünkü başaramazsanız hayal kırıklığına uğrayacağınızı söyleyerek kendinizden şüphe duymanızı sağlayabilirler.

ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE OLAN İLİŞKİLERİNİZE KARIŞMAYA BAŞLARLAR

Kontrolü ellerine almak için partneriniz sizi ailenizden ve arkadaşlarınızdan soyutlamaya çalışacaktır. Bu şekilde, bir gün onlardan ayrılmak isteyebileceğiniz konusunda daha az tehdit altında hissedeceklerdir. Tehlikeli olduğunu düşündüğü insanlar konusunda uyarıda bulunmaları ile çevrenizdeki insanları genel olarak "kötü" nitelendirerek sizi onlardan ayırmaya çalışmaları, sizi sosyal çevreniz konusunda da kontrol altına alma çaba göstermeleri gibi farklar bulunur.