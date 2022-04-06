Önemsiyor mu hakimiyet mi kuruyor? İlişkinizde baskı altında olduğunuzun 8 işareti

Kontrol etme çabası, farklı duygusal tanımlamalarla karşıdaki kişi üzerinde baskı sebebi haline gelebilir. Doğru duygusal tanımı, çarpıtarak karşınızdaki kişi tarafından kötü hissetmeye mecbur bırakıldığınızı düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç konu bulunuyor. İşte o davranışları ayırt etmenin ipucu…
UZLAŞMALAR TEK TARAFLI FEDAKARLIKLARA DÖNÜŞÜR
Uzlaşma, partnerinizin isteklerini yerine getirmek için ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı ihmal etmemek için partnerinizle yarı yolda buluşmakla ilgilidir. Sevecen bir partner, sizinle ortak bir dil bulmaya çalışmak için her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ancak kontrol eden bir eş, sevgili duygularınızı hesaba katmadan katı ültimatomlar koyar ve sizden fedakarlık yapmanızı bir görevmiş gibi düşünür.
ORTAK KOYDAĞINIZ KURALLAR, SİZİN İÇİN ADALETSİZ HALE GELİR
Her ilişkide, çiftlerin kendilerini güvende hissetmek için iizlediği standartları veya kuralları vardır. Bununla birlikte, bir ortak bu standartları göz ardı etmeye başladığında ancak yine de onlara saygı göstermenizi bekliyorsa, sizi kontrol etme çabasına başladığı anlamına gelir.
ONLARIN ETRAFINDA "ENDİŞELİ" HİSSEDEBİLİRSİNİZ
Sevecen bir partnerle birlikte olmak, onunla ihtiyaçlarınız ve duygularınız hakkında açıkça konuşmakta kendinizi rahat hissedeceğiniz anlamına gelir. Ancak, sizinle ortak bir frekansa girmek yerine size saldırabilecekleri için kendi adınıza konuşmaktan korkuyorsanız, bu durum, ilişkide kontrol sahibi olmak istedikleri anlamına gelir. Kontrol eden bir partner ise kendisini haklı görecek ve eylemleri için özür dilemeyecek veya sorumluluk almayacaktır.
SEVMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ "KENDİ İYİLİĞİNİZ İÇİN" OLDUĞUNU SÖYLEYEREK YAPTIRMAK İSTEYEBİLİRLER
Örneğin; eşiniz duruşunuzu iyileştirmek ve sırt ağrınızı hafifletmek için daha fazla sebze yemenizi istiyor veya sizi egzersiz yapmaya motive ediyorsa, eşiniz sizin iyiliğinizi önemsiyor. Ancak, eşiniz sadece görünüşünüzü iyileştirmek istemeseniz bile size sağlıklı yiyecekler yedirir ve egzersiz yaptırırsa, onların ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaçlarınızı ihmal etmeye başlar.
KİŞİSEL SINIRLARINIZI İHLAL ETMEYE BAŞLAYABİLİRLER
Partnerinizin sizden kendinizle ilgili bazı kişisel şeyleri onlarla paylaşmanızı istemesi gayet doğaldır. Bununla birlikte, partneriniz size paylaşmaktan çekindiğiniz bir şeyi söylemeniz için baskı yapıyorsa, nasıl hissettiğinizi umursamıyor demektir. Bunun yerine, sizin üzerinizde kontrol sahibi olabilmeleri ve bir gün zayıf yönlerinizi size karşı kullanabilmeleri için siz ve zayıf noktalarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler.
MESLEKİ VEYA EĞİTİM HEDEFLERİNİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞABİLİRLER
Mesleki veya eğitim amaçlı büyük hedefleriniz varsa, onları takip etmeye hazır olmadığınızı düşünen ilgili bir partner, hedeflerinize ulaşmaki becerilerinizi geliştirmeniz için sizi motive edecektir. Öte yandan, kontrol eden bir partner size ihtiyacınız olan desteği vermeyecektir. Denemekten korktuklarını, çünkü başaramazsanız hayal kırıklığına uğrayacağınızı söyleyerek kendinizden şüphe duymanızı sağlayabilirler.
ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE OLAN İLİŞKİLERİNİZE KARIŞMAYA BAŞLARLAR
Kontrolü ellerine almak için partneriniz sizi ailenizden ve arkadaşlarınızdan soyutlamaya çalışacaktır. Bu şekilde, bir gün onlardan ayrılmak isteyebileceğiniz konusunda daha az tehdit altında hissedeceklerdir. Tehlikeli olduğunu düşündüğü insanlar konusunda uyarıda bulunmaları ile çevrenizdeki insanları genel olarak "kötü" nitelendirerek sizi onlardan ayırmaya çalışmaları, sizi sosyal çevreniz konusunda da kontrol altına alma çaba göstermeleri gibi farklar bulunur.
HAKİMİYET ALTINDA OLDUĞUNUZU HİSSEDİYORSUNUZ
Hiçbir ilişki sizi küçük, güvensiz veya mutsuz hissettirmemelidir. Partneriniz gerçekten ilgileniyorsa, onun yanında kabul görmüş, sevilmiş ve onaylanmış hissedeceksinizdir. Ancak, yaptığınız şeyler yüzünden sizi terk etmeleri konusunda partnerinizden sürekli tehditler ve ültimatomlar alıyorsanız, büyük olasılıkla kontrol edici bir ilişki içindesinizdir.