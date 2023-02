Onlar halkın kahramanları! Büyük yardımlarıyla gönüllerde taht kurdular...

TAREK OUESLATI / Tunus Kurtarma Ekibi

Türk halkı bizimle enkaza girecek kadar cesurdu



Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderdi. Uçaklarda, 41 kişi ve özel eğitimli dört köpektenoluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip de Suriye'ye gitti.

Türkiye'ye gelen kurtarma ekibinin başındaki Tarek Oueslati, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Başka bir sebep olmasını isterdim. Türkiye ile Tunus arasında tarihsel bir bağ var. Bizi de daha hiçbir şey yapmadan hem havalanında hem burada büyük bir heyecanla karşıladılar. Ancak ilk geldiğimiz Gaziantep'te büyük bir felaketle karşılaştık. Ama Türk insanı çok güçlü. Yaşadıkları büyük felakete karşın, bizimle her an enkaza girecek cesur davranışlar sergilediler. Zaman zaman durdurmakta zorlandık. Bizim için içerideki insanı kurtarmak kadar enkazın başında bekleyen insanların da can güvenliği önemli" diyor.



Her şeye rağmen şu ana kadar 27 insanı enkazdan canlı çıkardıkarını söyleyen Oueslati, "Daha fazla olmasını çok isterdik. (Gözleri yaşarıyor) Buraya gelmeden önce de Türk insanının güçlü olduğunu biliyordum ama burada gördüklerim beni şaşırttı. Evleri yıkılmış, hiçbir şeyleri olmayan insanların bir bardak suyu, bir somun ekmeği bile 'Önce sen' diye tanımadıkları insanlarla paylaştığını gördüm. Adeta yokluğu paylaşıyorlardı. Burada kalpleri kocaman insanlar tanıdım. Keşke yaşamasaydım ama bugünleri asla unutmayacağım" yorumunu yapıyor.