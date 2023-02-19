Onlar halkın kahramanları! Büyük yardımlarıyla gönüllerde taht kurdular...

Her şeye rağmen şu ana kadar 27 insanı enkazdan canlı çıkardıkarını söyleyen Oueslati, "Daha fazla olmasını çok isterdik. (Gözleri yaşarıyor) Buraya gelmeden önce de Türk insanının güçlü olduğunu biliyordum ama burada gördüklerim beni şaşırttı. Evleri yıkılmış, hiçbir şeyleri olmayan insanların bir bardak suyu, bir somun ekmeği bile 'Önce sen' diye tanımadıkları insanlarla paylaştığını gördüm. Adeta yokluğu paylaşıyorlardı. Burada kalpleri kocaman insanlar tanıdım. Keşke yaşamasaydım ama bugünleri asla unutmayacağım" yorumunu yapıyor.

Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderdi. Uçaklarda, 41 kişi ve özel eğitimli dört köpektenoluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip de Suriye'ye gitti. Türkiye'ye gelen kurtarma ekibinin başındaki Tarek Oueslati, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Başka bir sebep olmasını isterdim. Türkiye ile Tunus arasında tarihsel bir bağ var. Bizi de daha hiçbir şey yapmadan hem havalanında hem burada büyük bir heyecanla karşıladılar. Ancak ilk geldiğimiz Gaziantep'te büyük bir felaketle karşılaştık. Ama Türk insanı çok güçlü. Yaşadıkları büyük felakete karşın, bizimle her an enkaza girecek cesur davranışlar sergilediler. Zaman zaman durdurmakta zorlandık. Bizim için içerideki insanı kurtarmak kadar enkazın başında bekleyen insanların da can güvenliği önemli" diyor.





EVOLSAR EKİBİ Tim Lideri Dan Cooke

Bütün gece kazdılar, hepsi birer kahraman



"Biz EVOLSAR denilen bir gönüllü arama kurtarma organizasyonundan geliyoruz. 22 kişi ve 3 köpekten oluşan bir ekibiz. 14 kişi İngiliz, altı kişi Portekizli ve iki de Amerikalıyız. Biz hâlâ buradayız uçuşumuz yakın olsa da ekibimiz halen çalışıyor. Türkiye'ye gelip yardım edebilmemiz bizim için bir onur ve ayrıcalık. Şimdi asıl iş bu evsiz kalan insanların barınma sorunu. Ancak siz bir ulus olarak bu zor günleri de atlatacaksınız. Daha önce Filipinler, Hindistan, Bangladeş, Endenozya, Pakistan gibi ülkelerde arama kurtarma çalışmalarında bulunduk ama bu Türkiye'deki ilk çalışmamız. Özel bir sistemimiz var, deprem olur olmaz harekete geçeriz. Durumu izlemeye başlarız. İzinler çıktığı anda uçağa bineriz.

Maalesef şu ana kadar sağ kalan bulamadık. Sekizinci gündeyiz, asla umudumuzu kaybetmeyiz. Her zaman pozitif olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar zor olsa da, biz bunun için eğitildik. Nasıl sakin kalınacağını iyi biliyoruz çünkü heyecanlanınca bir sonraki adımınız yavaşlar.



ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİNİZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU



Türklerin bu zor zamandaki cömertlikleri ve haysiyetlerinden ne kadar etkilendiğimi anlatmak için kelime bulmak çok zor. Bize önemli katkınız hemen çevirmen getirmek oldu. O genç Türk üniversite öğrencileri bize çok yardım etti. Depremin ilk günü insanlar bütün gece kazdılar, hepsi birer kahraman. Normalde insanlara yardım etmeye gelmiştik ama biz verdiğimizden çok aldık. Hava çok soğuktu ve halk ısınmamız için ateş bile yaktı. Bu zor zamanlarda kendini çabuk toparlayan harika ulusun insanlarısınız. Kendileri korktukları halde bize gelip 'Size nasıl yardım edebiliriz, bize görev verin' dediler. Bu görev için tüm farkı onlar yarattı. Hükümetinizin buraya yabancı kurtarma timlerini getirmeleri çok hızlı ve cesur bir adım. Biz, bürokratik sorunlarla çok zaman kaybettiğimiz için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."