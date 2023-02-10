Onlar minik kahramanlar! Depremzede çocuklara hediyeleriyle tüm kalpleri ısıttılar...



"Çok zor, sizi böylesine elimiz, kolumuz bağlı şekilde ekranlardan izlemek zor. Yattığımız yatak bize haram, yediğimiz bir lokma yemek boğazımızdan geçmez oldu. Elime geçen ne varsa yardım kolisine koydum. Umuyorum ki koymuş olduğum boyalar, çocukların bir an olsun içlerinde bulundukları bu zorlu şartlarda, unutmalarına vesile olur.

Elimde oyuncak olarak sadece küçükken oynadığım oyuncağım ayıcığım vardı. Onu göndermek istedim. Belki birkaç çocuğun yaralarını sarar. Bu da geçecek inşallah. Emin olun şuan kilometrelerce uzakta olsak da bütün yüreğimiz sizinleyiz. Gün birlik olmak vakti, gün dua etme günü. Sığınacağımız tek kapı Allah'ın kapısıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz çok kıymetlisiniz."