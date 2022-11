Osmanlı kültüründen izler taşıyor! Gizemli ve mistik havasıyla: Malta

Sonbahar denince hep aynı yerler mi geliyor aklınıza? Biraz değişikliğe mi ihtiyacınız var? Bir adaya gidip yanınıza sevdiğiniz üç şeyi mi almak istiyorsunuz? Malta'ya ne dersiniz? Uçakla üç saat mesafede, kendi halinde bir ada malta. Kendi halinde dediğime bakmayın, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinin iki ayrı setine de ev sahipliği yapmış bir yerden söz ediyoruz. Bir film platosu olarak keşfedilmesi bu diziyle de sınırlı değil üstelik. Filmcilerin ilgisini çekmesinin elbette bir nedeni var. Çünkü Arap, İtalyan, Osmanlı kültüründen izler taşıyor. Bazı sokaklar size küçük bir İtalyan kasabasını anımsatırken köşeyi dönünce Arap esintisiyle karşılaşabiliyorsunuz.

Haliyle her bir köşesi bir film setini andırıyor. Bana, "Sonat sence Malta ne renk?" diye soracak olsanız, size sarı derdim... Her yer; toprak, binalar, zaman zaman gökyüzü sarı bu ülkede... Bu sarı ülke, çok kültürlü bir yapıya sahip ama Maltalıların geçmişlerindeki Arap kültürüyle çok da barışık olmadıklarını belirtmem gerekiyor. Oysa dillerindeki tınıya kadar etkilenmiş oldukları pek çok unsur var. Ama onlar İtalyan ve İngiliz damarlarını daha çok seviyor. Ben her haliyle sevdim Malta'yı...