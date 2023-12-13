Palandöken kayak sezonuna hazır! Kar kalınlığı 111 santimetreye ulaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 111, Palandöken-2'de 80, Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-3
|1
|Palandöken-2
|KY
|-3
|2
|Hakkari
|KY
|-5
|0
|Sarıkamış
|KKY
|-4
|3
|Kartalkaya
|HKY
|-3
|0
|Ergan
|KY
|-1
|3
|Uludağ
|ÇB
|-1
|2
|Erciyes
|KY
|-1
|2
|Yalnızçam
|KY
|-4
|5
|Denizli
|ÇB
|-2
|4
|Yıldızdağı
|KKY
|4
|5
|Murat Dağı
|PB
|-3
|
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