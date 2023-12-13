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Palandöken kayak sezonuna hazır! Kar kalınlığı 111 santimetreye ulaştı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Kayak sezonun başlamasıyla kış tatili sevenlerin gözü kayak merkezlerindeki kar kalınlığında. Veriler, bu yıl kış tatilini sevenlerin yüzünü güldürdü. İşte kayak sezonuyla ölçülen kar kalınlıkları...

AA
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:05
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PALANDÖKEN KAYAK SEZONUNA HAZIR! KAR KALINLIĞI 111 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 111, Palandöken-2'de 80, Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2023 En düşük En yüksek
Palandöken KY -3 1
Palandöken-2 KY -3 2
Hakkari KY -5 0
Sarıkamış KKY -4 3
Kartalkaya HKY -3 0
Ergan KY -1 3
Uludağ ÇB -1 2
Erciyes KY -1 2
Yalnızçam KY -4 5
Denizli ÇB -2 4
Yıldızdağı KKY 4 5
Murat Dağı PB -3

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