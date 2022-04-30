Parıldayan lavabolar için 5 dakika yetiyor! Bu adımları uygulamanız yeterli!

Mutfakta en çok dikkat çeken ve en kolay kirlenen alanların başında gelen lavabolar, durmaksızın temizlemenize rağmen hala dağınık ve pis gözüküyorsa izleyeceğiniz bu 5 yöntem hayalini kurduğunuz mutfağa kavuşmanızı sağlayacak.
Uzmanlar lavabonun her gün temizlenmesini önemli olduğu konusunda vurgu yapıyor. Lavaboda ne kadar bulaşık yıkanıyorsa lavabonun kendisi de bir o kadar temizlenmeli.
Her zaman bulaşık deterjanı ve su ile temas eden bu alan mantıken çok temizmiş gibi gözükse de aslında bakterilerin üremesi için ideal bir alan. Ayrıca bu kadar uygun bir alana gelen kirli bulaşıklar, yemek artıkları ve diğer mikroplarla temas ederek evinizdeki en kirli yüzeylerden birini meydana getiriyor.
Lavabonuzun derin temizliğini haftada bir yapmanız yeterli olsa da çok sık kullanıldığı için günlük bir temizlik yapmanız da önemli.
5 ADIMDA PIRIL PIRIL BİR LAVABO
Günlük lavabo temizliğini yaparken uygulayacağınız bu beş basit adım sayesinde her zaman hijyenik ve parıldayan bir lavaboya sahip olacaksınız.
TABAKLARDAKİ YİYECEK ARTIKLARINI ÇÖPE ATIN
Temizliğe başladığınızda lavabodaki kirli bulaşıkları yıkadıktan sonra durulamanız gerekecek. Bu noktada üzerinde yemek artığı kalan tabakları suyla ıslattığınızda kalan parçalar lavabonun içerisine döküleceği için giderde tıkanmalara yol açabilir. Temizliğe başladığınızda ilk yapmanız gereken tüm yemek artıklarını lavaboya değil mutfak çöpüne atmak olmalı.
BULAŞIK DETERJANI VE SU
Günlük lavabo temizliğinizi yaparken çok sert kimyasallara ihtiyacınız yoktur. Onun yerine bir bulaşık süngerinin üzerine döktüğünüz bulaşık deterjanı ve su ile lavaboyu güzelce ovmak, temizlemek için yeterlidir.
DURULAMAYI UNUTMAYIN
Lavabonun her noktasını güzelce temizlediğinizden ve ovduğunuzdan emin olduktan sonra bol suyla mutlaka durulayın. Bu sayede tüm atıklar ve kalıntılar gidere akacaktır. Bu ilk üç adım günlük temizliğin anahtarını oluşturur.
SİHİRLİ SÜNGERLERDEN YARDIM ALIN
Neredeyse her yüzeydeki lekeleri anında ve kolayca çıkaran sihirli süngerleri mutfağınızda da kullanabilirsiniz. Bu özel beyaz süngerler sayesinde tüm mutfağınızı ekstra parlak ve temiz hale getirebilirsiniz ancak bazı uzmanların lavabo temizliğinde kullanılmasını önermediğini belirtmekte fayda var. Diğer uzmanlar ise lavabolarda kullanılacak silgi tipi sünger bezlerin en etkili yöntem olduğunu söylüyor.