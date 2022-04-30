Parıldayan lavabolar için 5 dakika yetiyor! Bu adımları uygulamanız yeterli!

Mutfakta en çok dikkat çeken ve en kolay kirlenen alanların başında gelen lavabolar, durmaksızın temizlemenize rağmen hala dağınık ve pis gözüküyorsa izleyeceğiniz bu 5 yöntem hayalini kurduğunuz mutfağa kavuşmanızı sağlayacak.

Uzmanlar lavabonun her gün temizlenmesini önemli olduğu konusunda vurgu yapıyor. Lavaboda ne kadar bulaşık yıkanıyorsa lavabonun kendisi de bir o kadar temizlenmeli.

Her zaman bulaşık deterjanı ve su ile temas eden bu alan mantıken çok temizmiş gibi gözükse de aslında bakterilerin üremesi için ideal bir alan. Ayrıca bu kadar uygun bir alana gelen kirli bulaşıklar, yemek artıkları ve diğer mikroplarla temas ederek evinizdeki en kirli yüzeylerden birini meydana getiriyor.

Lavabonuzun derin temizliğini haftada bir yapmanız yeterli olsa da çok sık kullanıldığı için günlük bir temizlik yapmanız da önemli.