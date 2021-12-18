Patates kullanarak temizlik yapabileceğinizi biliyor musunuz? Yağ lekesini bile söküyor

Patates, içeriğindeki nişasta ile temizlik işinde hiç beklemediğiniz mükemmel etkiler oluşturabilir. Gözlük camlarındaki buğulanma etkisini ortadan kaldırmaktan, gümüşleri parlatmaya kadar oldukça etkili olan patatesin kullanım alanlarını fark ettikçe oldukça şaşıracaksınız. İşte patatesle temizleyebileceğiniz 5 şey...



GÖZLÜK





Gözlük takarsanız, buğulandığında ne kadar sinir bozucu olduğunu bilirsiniz. Özellikle yüz maskesi takarken, bu durum çok daha yoğun yaşanır. Neyse ki, bunun çözümü kolaydır. Merceklerinizin iç kısmına bir çiğ patates sürün. Patateslerin içindeki nişasta gözlük camlarının buğulanmasını engeller.

PAS

Pastan kurtulmak kolay bir iş değildir. Neyse ki paslı bıçakları ve makasları kısa sürede patateslerle temizleyebilirsiniz. Patatesi ikiye bölün ve üstüne biraz bulaşık deterjanı ve kabartma tozu koyun. Tamamen bitene kadar pasın üzerine sürün. Su ile iyice durulayın ve kurumaya bırakın.

KIRIK CAMI TOPLAMAK

Tüm kırık cam parçalarını toplamak zor bir iştir. Bazı parçalar o kadar küçüktür ki onları göremediğiniz için yerlerde kalabilir ve daha sonra özellikle ayaklarınızın altına batma olasılığı yüksektir. Patateslerin işe yaradığı yer burasıdır. Bir patatesi ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz tarafı camın kırıldığı yere sürtün. Güvenlik için, bunu yaparken daima koruyucu eldiven giyin.

GÜMÜŞLERİ PARLATMA





Menüde haşlanmış patates mi vardı? Kalanı değerlendirmek için harika bir yol bulunuyor. Patates gümüş eşyalarınızdaki rahatsız edici lekelerden kurtulmanıza yardımcı olabilecek çok sayıda nişasta içerir. Gümüşü en az bir saat suda bekletin. Kuruduğunda cilalayın, nasıl parlak ve yeni göründüğünü göreceksiniz.

KÜÇÜK LEKELER





Ne yazık ki, patatesler beyaz gömleğinizden dev lekeleri çıkaramaz, ancak daha küçük lekeler için oldukça işe yarar. Örneğin; yağ lekesine yarım çiğ patates sürün. Lekeyi tamamen çıkarmak için işlemi tekrarlamanız gerekecebilir, fakat sonunda tamamen lekesiz bir kıyafete sahip olabilirsiniz.