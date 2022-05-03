Pişirme kağıdını musluğa sürün! Olanlara inanamayacaksınız... Haftada bir kez yetiyor

Kireç çözmekten kolay fermuar kapanışına kadar oldukça farklı alanlarda en iyi sonuçları alabileceğiniz pişirme kağıtlarını evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. İşte yaşamınızı kolaylaştıran o ipuçları…
MUSLUĞA SÜRÜN
Pişirme kağıtları, musluk gibi metal nesnelerde oluşan kireci ortadan kaldırmak için oldukça etkili bir çözüm. Pişirme kağıtlarını metal yüzeylerde sürterek kullandığınızda kireci kaldırabilirsiniz. Özellikle musluklarda oluşan istemediğiniz o görünümden kurtulmak çok kolay.
FERMUARLAR
Fermuarların daha kolay açılıp kapanması için pişirme kağıdını fermuar dişlerine sürtün. Böylece çok daha kaygan fermuarlara sahip olabilirsiniz.
HUNİ OLARAK KULLANIN
Pişirme kağıdını huni şeklinde kıvırarak kavanozlara veya şişelere kolaylıkla eklemek istediğiniz malzemeyi hiçbir taşma olmadan ekleyebilirsiniz.