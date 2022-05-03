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Pişirme kağıdını musluğa sürün! Olanlara inanamayacaksınız... Haftada bir kez yetiyor

Genellikle fırın tepsilerindeki en iyi kurtarıcılardan biri olan pişirme kağıdı, düşündüğünüzden çok daha fazla işe yarıyor. Birçok zorluğun üstesinden gelmenizi sağlayacak bu malzeme, aslında evinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. İşte o etkiler...

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:50
Pişirme kağıdını musluğa sürün! Olanlara inanamayacaksınız... Haftada bir kez yetiyor

Kireç çözmekten kolay fermuar kapanışına kadar oldukça farklı alanlarda en iyi sonuçları alabileceğiniz pişirme kağıtlarını evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. İşte yaşamınızı kolaylaştıran o ipuçları…

MUSLUĞA SÜRÜN

Pişirme kağıtları, musluk gibi metal nesnelerde oluşan kireci ortadan kaldırmak için oldukça etkili bir çözüm. Pişirme kağıtlarını metal yüzeylerde sürterek kullandığınızda kireci kaldırabilirsiniz. Özellikle musluklarda oluşan istemediğiniz o görünümden kurtulmak çok kolay.

FERMUARLAR

Fermuarların daha kolay açılıp kapanması için pişirme kağıdını fermuar dişlerine sürtün. Böylece çok daha kaygan fermuarlara sahip olabilirsiniz.

HUNİ OLARAK KULLANIN

Pişirme kağıdını huni şeklinde kıvırarak kavanozlara veya şişelere kolaylıkla eklemek istediğiniz malzemeyi hiçbir taşma olmadan ekleyebilirsiniz.

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