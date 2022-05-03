Pişirme kağıdını musluğa sürün! Olanlara inanamayacaksınız... Haftada bir kez yetiyor

MUSLUĞA SÜRÜN

Pişirme kağıtları, musluk gibi metal nesnelerde oluşan kireci ortadan kaldırmak için oldukça etkili bir çözüm. Pişirme kağıtlarını metal yüzeylerde sürterek kullandığınızda kireci kaldırabilirsiniz. Özellikle musluklarda oluşan istemediğiniz o görünümden kurtulmak çok kolay.