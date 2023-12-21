Pişirmeden önce 1 kaşık ekleyin! Çıtır çıtır patateslerin sırrı...

Kızartılmış ya da fırınlanmış olsun, kavrulmuş patateslerin sofradaki yeri gerçekten eşsizdir. Patates kızartması yapma konusunda herkesin kendi benzersiz püf noktaları olabilir, ancak Şef Millie Simpson'un paylaştığı bir yöntem var ki, patateslerinizi gerçekten çıtır çıtır yapabilirsiniz. Haydi birlikte göz atalım.
BEYAZ SİRKE
Genellikle sebzeleri kaynatırken suya eklenen temel bileşen tuzdur, ancak Millie'ye göre, patates kızartması yaparken tuz gerekli değildir. Mükemmel kıvamı elde etmenin anahtarı beyaz sirke olarak ortaya çıkıyor. Çiğ patatesleri kaynatırken, sadece bir çorba kaşığı beyaz sirkenin yeterli olduğunu belirtiyor.
PARÇALANMAYI ÖNLEME
Millie Simpson'a göre, bu teknik patatesin parçalanmasını engelliyor ve pişirildikten sonra puf puf olmasını sağlıyor. Ancak, yemeğinizi tam anlamıyla mükemmelleştirmek için sirke kullanmadan önce doğru patates türünü seçmek önemlidir.
ISIYI UNUTMAYIN
Millie Simpson'a göre, patatesleri haşlamadan önce fırını 240°C'ye kadar ısıtmak çok önemli. Her patateste çıtır bir dış ve kabarık iç elde etmek için ısının önemli bir faktör olduğunu vurguluyor. Fırın ısınırken patatesleri soyun ve 50 mm x 50 mm'lik parçalara kesin.
1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE İLAVESİ
Büyük bir tencereye soğuk su koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Bu aşamada ısıyı düşürmeli ve patateslerin "yumuşayana kadar pişmesine" izin vermelisiniz. Millie Simpson'a göre, patatesleri kızartmadan önce kurumalarını sağlamak önemlidir. Patatesleri sıvıdan çıkararak, süzülmesi için bırakarak ve ardından yağlı kağıt üzerinde buharla kurutarak bu adımı tamamlayabilirsiniz. Patatesler kururken, derin bir kızartma tepsisine 200 gram yağ ekleyin ve fırına koyun, yağ iyice sıcak olana kadar bekleyin.
KIZARTMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!
Patatesleri tek tek maşa kullanarak kızgın yağa ekleyin ve yağın üzerine yayın. Altın kahverengi ve her iki tarafı da çıtır olana kadar yaklaşık 40 dakika kızartın, ara sıra iki ila üç kez çevirin.