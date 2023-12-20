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Poland Sendromu Nedir? Poland Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Poland sendromu, Alfred Poland tarafından ortaya atılmış genetik bir tanıdır. Bu sendromun tıp literatüründeki diğer bir adı da göğüs duvarı deformitesidir. Söz konusu hastalık nadiren görülse de konu ile ilgili bilinçlenmekte fayda vardır. Bu hastalıkta göğüs dokusu tam olarak gelişemez. Poland sendromu nedir sorusunun yanı sıra poland sendromu neden olur ve bu hastalığın belirtileri neler sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:58
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POLAND SENDROMU NEDİR? POLAND SENDROMU NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

Poland sendromu adını, bu hastalığı teşhis eden bilim insanından almıştır. Bu tanı 1841 yılında Alfred Poland tarafından ortaya atılmıştır. Yaşanan bu hastalık göğüs bölgesinin tek ya da iki tarafında etkili olabilir. Poland sendromu sağlık açısından olumsuzluk yarattığı gibi kişiyi psikolojik olarak da rahatsız eder. Poland sendromu nedir sorusuna ayrıca poland sendromu neden olur ve bu hastalığın belirtileri neler sorularının cevabını bilinçlenme açısından önemlidir.

Poland Sendromu Nedir?

Poland sendromu, göğüs kaslarının gelişim sorunundan kaynaklı bir hastalıktır. Söz konusu hastalık erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla görülür. Hastalığın erkeklerde görülme ihtimali kadınlardakinden 3 kat daha fazladır.

Çoğu zaman elle muayene yöntemi ile teşhis edilen bu hastalık, karşıdan bakıldığında da anlaşılabilir. Poland sendromunun kişide yarattığı en önemli husus psikolojiktir. Göğüs bölgesinde şekil bozukluğunu gören kişi ruhsal anlamda sorun yaşayabilir.

Poland Sendromu Neden Olur?

Poland sendromu genetik bir problemdir. Kişinin eşey hücrelerindeki mutasyon sonucu bu hastalık ortaya çıkar. Yaşanan mutasyon göğsün sağ ya da sol tarafını etkileyebileceği gibi her iki tarafını da etkileyebilir. Kişinin bu hastalığa yakalanmasına sebep olan etmenleri aşağıdaki şekilde sıralayabilirsiniz.

  • Kişinin kan damarlarındaki bozukluklar
  • Gebelik sürecinde bir kısım ilaçların kullanılması
  • Gebelik döneminde annenin sigara ve alkol kullanımı
  • Zararlı madde kullanımı
  • Hormon dengesindeki değişimler

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