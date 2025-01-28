Prematüre buzağıya yuva oldular! "Adını Umut koyduk"

Buzağıya "Umut" adını verdiklerini ifade eden Coşkun, "Adını 'Umut' koyduk, biz ona o da bize alıştı. Büyüdüğünde ne satmaya ne de ahıra indirmeye gönlümüz el verir." diye konuştu. Birgül Coşkun ise zamanının çoğunu buzağıyla geçirdiğini söyledi.

Bebek gibi bakım yaptığını aktaran Birgül Coşkun, "Valla bu başka bir duygu bütün ev işlerimi bırakıp neredeyse onunla ilgileniyorum bir bebek gibi büyütüyorum. Altını değiştirip beslenmesini yapıyorum, çok titiz davranıyorum yeri geliyor gece sabaha kadar uyumuyoruz. 3 çocuk büyüttüm en çok bu beni yordu. Lütfen vatandaşlarımıza sesleniyorum hayvanlara şefkatli davranalım." ifadelerini kullandı.