Profesörden öneri! "Bir ayda 10 kilo verdiriyor!"

Doğadaki meyvelerin birbirinden farklı faydalarını uzun zamandır biliniyor. Özellikle Anadolu'da yetişen kızılcık meyvesi ise çok yönlü faydalarıyla öne çıkıyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değinerek, "1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:09 PAYLAŞ ABONE OL

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcıkta bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin yüksek miktarda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi. Türkiye'de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti.

Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, "Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" diye konuştu.