Rusya’da ‘çaresi yok’ demişlerdi! Çeçen hemşire nadir görülen hastalığına çareyi Türkiye’de buldu

"ARTIK KANIMDA TÜRK KANI VAR"

Ameliyattan önce büyük korkular yaşadığını söyleyen Bechieva, "Türkiye'yi çok sevdim. Artık benim kanımda Türk kanı var. Türkiye'de verilen sağlık hizmetinden çok memnun kaldım. Ameliyattan önce korkularım vardı. Riskli olduğunu doktorlar da söylüyordu, bunu biliyordum. Ama ben her şeyin Allah'ın elinde olduğunu da biliyordum. Allah'a şükür şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"BAZI HASTANELER TEDAVİYİ YAPAMAYACAKLARINI SÖYLEYİP, REDDETTİLER"

Ülkesinde yaşadığı hastalık sürecini de anlatan Mainat Bechieva, "Kalçamdaki ağrılardan dolayı kendi ülkemde hastaneye gittim. Oturup kalkmakta zorlanıyordum. Daha sonra nöroloji doktoruna başvuru yaptım. Doktor MR çekilmesi gerektiğini söyledi. MR çekildiğinde karaciğerimde küçük bir ekinokok kitlesi olduğu söylendi. Tedaviye başladıktan sonra başka hastanelere de gittik. Bazı hastaneler tedaviyi yapamayacaklarını söyleyip, reddettiler. Karaciğerimdeki ekinokokla 4 yıldır, kalçamdaki kitleyle ise 2 yıldır mücadele ediyorum" dedi.