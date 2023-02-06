Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler! Eğer kabus görüyorsanız...

Kişileri korkutmayı hedefleyen korku filmlerinin bazı sahneleriyse insanların yıllarca rahat uyuyamamasına sebep olabiliyor. Bana korkuları nedeniyle danışmaya gelmiş olan çocukların hepsi izledikleri bir film ya da oynadıkları oyunlardan sonra korkmaya başlamışlardı. Bu durumda korkulardan kurtulmak istiyorsanız alacağınız ilk önlem korku filmi izlememek, içinde dehşet, şiddet sahneleri içeren bilgisayar oyunlarını oynamamak olmalıdır.

Kâbus gördük o zaman ne yapmalıyız? Kabuslar kişileri fazlaca korkutan, heyecanlandıran düşlerdir. Kabustan uyandığımızda kalbimiz hızla çarpar, su gibi terlemiş, heyecanlanmış oluruz. Bu durumla yalnız başına mücadele etmek yerine anne ve babanızdan yardım istemelisiniz. Güvendiğiniz bir büyüğün güvenli kolları ve sakinleştirici sesi sizi yatıştıracaktır. Rüya gördüğümüz anda uykudan uyanıyorsak gördüğümüz rüyayı daha iyi hatırlarız, bir de bu rüyayı o sırada birisine anlatırsak ya da uyanıp üzerinde düşünürsek o rüyayı bir daha hiç unutmayız.