Rüyalarına giren okula kavuştular! Okuma - yazma öğrenerek hayatları değişti...





"OKUMA YAZMA BİLMEYEN HERKES GELSİN"

3 çocuk 6 torun sahibi 65 yaşındaki Saime Perk ise ailesinin 'kızlar okumaz' diyerek okula göndermediği bir diğer yaşlılardan. Perk, okuma yazma bilmediği için hep üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Memlekette 'kızlar okumaz' diyerek beni okula yollamadılar. Ben o nedenle hiç okuma yazma öğrenemedim. Evlendikten sonra Adana'ya geldim. Senelerce çalıştım, torunlara baktım. Hiç okuma yazmayı bilmiyordum, çok üzülüyordum. Artık çok şükür hem okuyup hem de yazıyorum. Herkes okusun, bu kursu bilmeyenler gelsin. Şu anda bütün işlerimi kendim halledebiliyorum. İyi ki de gelmişim. Çok şükür hem yazıp hem okuyorum. Artık hem akraba hem de arkadaşlarımla telefonda mesajlaşıp görüşebiliyorum. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin, öğrensin."