Sade mi seviyorsunuz sütlü mü? İşte kahve siparişinize göre karakter analizi

İnsan davranışları uzmanı, eski polis dedektifi ve psikolog Darren Stanton'ın iddiasına göre, kahve siparişlerimizin her birinin arkasında daha derin bir anlam olduğunu söylüyor. Darren, her kahve türünün onu içen kişi için ne anlama geldiği hakkında oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. İşte kahve seçimine göre kişiliğinizin yansıması…

SADE KAHVE





Sade kahve veya Americano, herhangi bir cafede sipariş edebileceğiniz en kolay şeylerden biridir, çünkü hangi tür sütü tercih edeceğinize ilişkin soruları atlayabilirsiniz. Darren'a göre, sade bir kahvenin tadını seviyorsanız, muhtemelen kararlı, odaklanmış ve azimli birisiniz.

Ancak uzman, sade bir kahve içicisinin hırsının onları "kendi kendine yeterli ve güçlü" olmaya da itebileceğini söylüyor. Yani "bencil bir zihniyete sahip olma" sınırına sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

LATTE





Kahve birçok insan için uyandırıcı ve harekete geçirici etkisi bulunsa da, Darren'a göre latte içenlerin hiperaktif olmasını beklemeyin. Çünkü aslında tüm kahve içenlerin en rahatı onlar. Davranış uzmanı, bir latte aşığının, risk almayı sevmeyen bir "orta yol" tipi olabileceğini iddia ediyor.

Darren; "Latte içenler yumuşak huylu, uyumlu, akışa ayak uydurmaktan mutlu olma eğilimindedirler. Onlar sadece basit ve risksiz bir şeyler içmek isterler" diyerek bu tercihi yapanların, en rahat karakter yapısına sahip olduğunu belirtiyor.

CAPPUCCİNO





Bir latteden daha köpüklü olan cappuccino daha maceralı bir içecek - ve onu içenleri de daha "eğlenceli" yapıyor. Darren, bu kahve hayranlarının bilinmeyen bölgelerden korkmadıklarını ve bu nedenle açık fikirli olduklarını ve her zaman yeni bir şeyler denemeye hazır olduklarını söylüyor.

ESPRESSO





Darren'e göre, sade kahve içenler gibi, bir kafeye giren ve tek veya çift shot espresso sipariş etmeye cesaret eden herkes, muhtemelen "oldukça ciddi ve dürüst konuşan" bir kişidir. Uzman, espresso sipariş etmenin birinin "maceracı ve güçlü" ve "karakter olarak sağlam" olduğunu söylüyor.

MOCHA





Kahvenin inceliğini çikolatanın tatlılığıyla harmanlayan mocha, tüm kahvelerin en tatlısı olarak nitelendiriyor. Darren, bir mochadan hoşlanan herkesin "çok dışa dönük, dışa dönük, gösterişli ve potansiyel olarak oldukça gürültülü" olduğuna belirtiyor. Bu nedenle bu kişiler, sosyal hayatın da vazgeçilmezleri olarak nitelendiriliyor. Partilerin aranan isimlerini ikna etmek için bir mocha ısmarlamanız yeterli.

FLAT WHITE





Mocha içen insanlar kaygısız insanları gösteriyorsa, o zaman flat white sevenleri tam tersi olarak nitelendirebiliriz. Darren'a göre Flat white içenler, çok daha güçlü bir kahve ve daha yoğun bir tada sahip. Flat white sipariş eden insanlar, yalnız kalmaya oldukça yatkındırlar. Ne olursa olsun fikirlerinin arkasında dururlar ve özellikle keskin konularda net görüşleri vardır.

Uzman, "akıllı" ama aynı zamanda kurallara bağlı kalmaktan ve hayatlarında bir yapıya sahip olmaktan hoşlanan cortado içicileri hakkında da benzer görüşlere sahip.

ŞURUP İÇEREN KAHVELER





Kahvemizde tatlı bir şey tatmaktan hoşlanalar için Darren, kahve siparişinizi değiştirmeyi sevdiğiniz için büyük olasılıkla "güvenilir" ve "yaratıcı" olduklarını söylüyor. Uzman, kahveye şurup koyanların yeni tatları "denemekten mutlu" olduğuna inanıyor.