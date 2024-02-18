Sadece "aşkı" değil "emeği" de paylaşıyorlar!

Zamanla fırının başına da geçen Emine usta, erkek mesleği olarak görülen işte hem eşinin yükünü hafifletiyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor. Sabah dükkanlarını birlikte açan karı koca, fırını harladıktan sonra etli ekmek içini hazırlayıp, hamur teknesinin başına geçiyor. Öğleye doğru siparişlerin gelmesiyle Maşa çiftinin fırın başındaki yoğun mesaisi de başlıyor. İki çocuk sahibi çift, 33 yıllık evliliklerindeki sevgi ve dayanışmayı, iş yerine de taşımanın keyfiyle mutlu bir hayat sürüyor.

Maşa, eşini çok sevdiğini, onu hiç yalnız bırakmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklarım küçükken çok zorlanıyordum. Öğleye kadar eşime yardım ederdim, öğleden sonra ev işlerini yapardım. Çocuklarım büyüyünce rahatladım. 25 yıldır ben ona, o da bana destek oluyor. Aynı yolu birlikte yürüdük. Güzel günler yaşadık. Zor zamanlarımız da oldu ama güzel anılarımız daha çok. Aynı fırının karşısında alın teri döktük. Bazen o hamuru açtı ben pişirdim, bazen de ben açtım o pişirdi. Tüm zorluklara rağmen de hiçbir zaman eşimi desteklemekten vazgeçmedim. Allah'a şükür çok mutluyum."