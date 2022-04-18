Sadece birkaç damla… Yumurtayı haşlarken sıktığınızda etkisine inanamayacaksınız!

Haşlandığı esnada suyun ısınması nedeniyle yumurtaların yavaşça çatlamaya başlaması, hiç istenmeyen bir sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle hiç sevilmeyen bir görünüme neden olan bu besini yeme isteğini de azaltan bir sonuca neden olabilir. Fakat bunun oldukça basit bir çözümü bulunuyor. Yalnızca tek bir limon! İşte o yöntem…

YUMURTANIN ÇATLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN…

Oldukça basit bir yöntem olan limon sıkma, yumurtaların çatlaması sorununa kesin bir çözüm getiriyor. Asidik yapısı nedeniyle yumurtanın kabuğunu korurken aynı zamanda kaynar su ile tepkiye giren limon, çatlama sorununu bitiriyor. Aynı zamanda limonun yumurta beyazından oluşan renk değişimini de engelleme gücü sayesinde koruma altında bir yumurta pişirebilmenizi sağlıyor.

Yapmanız gereken tek şey, yumurtayı haşlarken suyuna birkaç damla limon suyu ekmektir. Böylece hem leziz ve oldukça iyi görünen bir yumurta pişirebilirsiniz. Üstelik limon suyu haşlanan yumurtanın kabuklarının da kolaylıkla soyulmasını sağlayacaktır.

Bu basit ipucu, beklemediğiniz kadar pratik bir bilgiyi mutfağınızda uygulamayı mümkün kılıyor. Böylece haşlanmış yumurta sevmeyenleri bile görüntüsü nedeniyle bu besine alıştırabilirsiniz.