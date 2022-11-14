Sadece bulaşık makinesinde mi kullanıyorsunuz? Geçmez dediğiniz lekeleri ortadan kaldıran o tablet…

Bulaşık makinesi tabletleri, aslında bilinenden çok daha fazla işe yarayabiliyor. Tuvaletten çıkmayan lekelerden, parlayan tencere ve tavalara kadar birbirinden farklı temizlik sorunun üstesinden gelmenizi sağlayan bu tabletler bakın neler yapıyor…
BEYAZ KIYAFETLERİ ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN
Beyaz kıyafetlerden bir türlü geçmeyen ter ve kir kalıntılarının sebep olduğu sarı lekeleri ortadan kaldırmak için bulaşık makinesi tabletlerini kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; çamaşır makinesine çamaşır deterjanı koyduktan sonra diğer gözüne bulaşık makinesi tableti eklemek. Ardından ön yıkamalı şekilde çamaşır makinesini çalıştırabilirsiniz. Fakat renkli çamaşırlarda renk atmasına neden olabilir.
TENCERE VE ÇAYDANLIKLARI PARLATIN
Bir adet bulaşık makinesi tabletini kasede erittikten sonra geniş bir kabın içerisinde tencere ve çaydanlıklarınızı bu karışımda bekletin. Bir bulaşık süngeri ile iyice ovduktan sonra tüm tencere, tava ve çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi parlatabilirsiniz.
DUVARLARDA TEK BİR LEKE BIRAKMAYIN
Bir kovanın içine aldığınız suya bulaşık makinesi tabletini attıktan sonra iyice eritin. Ardından yumuşak bir sünger yardımıyla duvarlardaki lekeli bölgeleri silin. Fazla bastırmadan silmeye özen göstermeniz, duvarın boyası çıkmaması için oldukça önemli.
HİÇ OLMADIĞI KADAR TEMİZ FIRINLAR
Fırının içini tamamen boşalttıktan sonra bir kaptaki sıcak su içerisinde bulaşık makinesini eritin ve bir sünger veya fırçayla fırındaki kalıntıları temizlemeye başlayın. Kolayca yağ birikintileri ile mücadele etmenizi sağlayan bu ipucu, uzun zamandır çıkaramadığınız lekelerin de kökünü kazıyor