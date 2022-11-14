Sadece bulaşık makinesinde mi kullanıyorsunuz? Geçmez dediğiniz lekeleri ortadan kaldıran o tablet…

Bulaşık tabletleri, bulaşık makinelerinde kullanılan ve tabak, çatal gibi yıkanması gereken onlarca ürüne tek başına yeten güçlü bir temizlik ürünü. Fakat bununla kalmayıp aynı zamanda farklı noktalarda da bu ürünü temizlik için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 14.11.2022 15:26 PAYLAŞ ABONE OL

Bulaşık makinesi tabletleri, aslında bilinenden çok daha fazla işe yarayabiliyor. Tuvaletten çıkmayan lekelerden, parlayan tencere ve tavalara kadar birbirinden farklı temizlik sorunun üstesinden gelmenizi sağlayan bu tabletler bakın neler yapıyor…

BEYAZ KIYAFETLERİ ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN Beyaz kıyafetlerden bir türlü geçmeyen ter ve kir kalıntılarının sebep olduğu sarı lekeleri ortadan kaldırmak için bulaşık makinesi tabletlerini kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; çamaşır makinesine çamaşır deterjanı koyduktan sonra diğer gözüne bulaşık makinesi tableti eklemek. Ardından ön yıkamalı şekilde çamaşır makinesini çalıştırabilirsiniz. Fakat renkli çamaşırlarda renk atmasına neden olabilir.