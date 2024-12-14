Sadece hayatı değil işlerini de paylaşıyorlar!

Sultan Kis de kocasıyla aynı işi paylaşmanın güzelliklerle dolu olduğunu, zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini dile getirdi. Eşinin ve müşterilerinin kendisine her zaman yardımcı olduğunu anlatan Kis, şunları kaydetti:

"Köyden Merzifon'a gelerek 50 yıl pazarcılık yaptık. Sonrasında çay ocağı işletmeye başladık. Yaşlı insan uyuyamaz, biz de sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Çay demliyoruz, müşterilere veriyoruz, onlar da mutlu oluyor. İşimden çok mutluyum. Müşterilerimiz, 'Anne çayımızı içtik, eline sağlık.' diyor. Çay getirirken bazı müşteriler kalkıp elimden alıyor. Eşimle hem evde hem de işte beraberiz. Nereye gitsek beraberiz. 55 yıldır hem hayatı hem işi paylaştık. Gençlerimiz evine, işine bağlı olup çalışsınlar. Bugün evlenip yarın bırakıp gitmesinler. Çocuklarıyla, eşleriyle mutlu olsunlar. Bu yaşımda çalışıyorsam, gençler daha çok çalışmalı."