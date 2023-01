Sağlıksız bir arkadaşlığın ilk göstergesi! Arkadaşlığınız zehirli mi?

İyi zamanlarda atılan kahkahalar, zor günlerde birlikte atlatılan dertler… Tüm bunlar arkadaşlık ilişkisinin temel dayanaklarındandır. Çocukluk arkadaşlığı, kendi kültür ve geleneğimize dayanan arkadaşlıklar olduğu için genellikle daha fazla beklenti duyduğumuz ilişkilerdir. Çoğu zaman bu beklentiler ileri boyutlara ulaşır ve arkadaşlık ilişkisine zarar verir. Travma uzmanı ve CETfreedom'un kurucusu Dr Lisa Turner, FEMAIL'e bir arkadaşlığın zehirli ve sağlıksız hale gelip gelmediğini nasıl anlayacağını anlattı.

ARKADAŞLIĞINIZIN TOKSİK OLDUĞUNU NASIL ANLAR?

Dr. Lisa Turner, ""Bazı insanların birbirleriyle ne sıklıkta konuşmaktan veya görüşmekten hoşlandıkları, birlikte ne tür faaliyetler yaptıkları gibi konularda belirli beklentileri olabilir." dedi. Bir arkadaşlığı ideal yapan şey; beklentilerin, verilen değerin benzer olması ve karşılıklı gösterilen saygıdır. Birbirimizin değer ve inançlarını anlayamadığımız zaman aradaki saygı zarar görmeye başlar.

Dr. Lisa, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Herkesin uyduğu, genel geçer arkadaşlık kuralları yoktur. Herkes kendince kurallar belirler, uygular ve bu kuralların doğruluğunu test etmiş olur. Arkadaşlık ilişkisine zarar veren ve genel geçer kabul edilen sağlıksız davranışlar vardır." Bazı insanlar, arkadaşların her zaman birbirleriyle aynı fikirde olması, birbirlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyması ve arkadaşlık uğruna kendi ihtiyaç ve arzularını feda etmeye istekli olmaları gerektiğine dair sabit inançlara sahiptir.

İSTEDİĞİMİZ ANDA YANIMIZDA OLMAMASI BİZİ SEVMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Yaşam koçu/NLP uygulayıcısı Rob Brennan, birinin her şeyi bırakıp her istediğimiz zaman yanımızda olacağına inanmanın sağlıksız bir beklenti olduğunu söyledi. Arkadaşlarımızın kendi hayatları olduğu gerçeğini anlamıyoruz ve her istediğimiz zamanda yanımızda olmamalarını bizi sevmedikleri şeklinde yorumluyoruz.

KISKANÇLIK SAĞLIKSIZ BİR ARKADAŞLIĞIN GÖSTERGESİDİR

Yaşam Koçu, Rob Brennan, kıskançlığın da başka bir toksik arkadaşlık sorunu olduğunu belirtti. "Biri başka biriyle bir şey yaparsa, bu ihanet olarak görülebilir veya başka biriyle biraz fazla zaman geçirirlerse kıskançlık olabilir - bunların hepsi sağlıksız bir ilişkinin tehlike işaretleridir. Başka insanlarla vakit geçirdikleri ve kendi hayatlarını yaşadıkları için mutlu olmalısınız.

ARKADAŞLIKTA HAKSIZ BEKLENTİLERLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Haksız beklentilerle başa çıkmak için, bir adım geri çekilip bu beklentilere neden sahip olduğunuzu ve 'gerçekçi veya adil' olup olmadıklarını incelemeniz gerekir.