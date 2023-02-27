Sahibine enkazın içinden çıkıp gelmişti! Depremzede kedi 2 yavrusunu dünyaya getirdi

Yavrularını dünyaya getirdi. Kedimin 3 yavrusu oldu. Sahiplenmek isteyen olursa verebilirim" dedi. Veteriner Hekim Fatih Koç da depremzede ailenin kendisine ulaşarak kedilerinin doğum yapamadığını söylemesi üzerine kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Başarılı bir sezaryen ameliyatla kedinin 2 yavrusunu dünyaya getirdiklerini ifade eden Koç, "Depremde kayıplarımız çok. Vefat edenlere rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet olarak millet olarak bu yaraları sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Koç, depremzede ailelerin can dostlarına ücretsiz olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

