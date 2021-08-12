Sahte ve gerçek ürün nasıl ayırt edilir?

Sahte ve gerçek ürünleri bir bakışta birbirinden ayırt ederek herhangi bir kötü sürprizle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte güvenle alışveriş yapmanızı sağlayacak o adımlar…

İLETİŞİM AYRINTILARININ BULUNMAMASI

Sahte ürünlerde genellikle eksik olan özelliklerden biri, ürünü üreten şirket hakkındaki bilgilerle birlikte iletişim bilgileridir. Şirket, müşteriden geri bildirim almak için bir adres, e-posta, web sitesi veya telefon numarası sağlamazsa, bu endişe verici bir konudur. Bu tür şüpheli şirketlerden ürün satın almaktan kaçınmak muhtemelen en iyisi olacaktır.

EKSİK PARÇALAR

Çeşitli büyük şirketler, tüketicilerinden satın aldığınız ana ürünle birlikte gelmesi gereken tüm tamamlayıcı ürünlere son derece dikkatli olmalarını ister. Teknik ürünler için kulaklıkların, şarj cihazlarının ve talimatların pakete dahil olup olmadığını kontrol edin.

MARKA LOGOLARININ YANLIŞ KONUMLANDIRILMASI

Herhangi bir markalı ürünü satın almadan önce, önce resimlere bakın ve logolara ve işaretlere dikkat edin. Genellikle markalar, benzersiz yazı tipleri ve boyutlar kullanarak logolarını belirli yerlere koyarlar. Sahte ürünler genellikle bu fontları ve yerleşim yerlerini kullanamazlar. Bu nedenle marka logosuna dikkat ederek sahte ürünleri kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.

DÜZENSİZ ÇİZGİLER

Elbise ve çanta alırken dikişe özellikle dikkat edin. Otantik ürünlerde dikişler düzgün, güzel ve düz olacaktır, bu da desenlerin eşit olacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, sahte ürünlerde dikiş genellikle kötü yapılır ve desenler düzensiz ve çarpık görünür.

KALİTESİZ PAKETLEME

Markalar, ürünlerini paketleme yöntemlerine çok dikkat ederler, bu nedenle orijinal bir ürünün ambalajı iyi kalitede olacaktır. Kutu zayıf görünüyorsa, soluk renkler, kalitesiz kumaşlar veya genel olarak yıpranmış bir görünüm varsa, muhtemelen ürünün sahte olduğu anlamına gelir.