Sahurda tükettiğinizde hem tok tutuyor hem de bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor

Ramazanda kefir tüketiminin öneminden bahseden Uzm. Dyt. Mine Öz kazanç Akren, "Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesi, gün içinde uzun saatler aç ve susuz kalınması nedeniyle sindirim sisteminin dengelenmesi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi önemlidir. Kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde oldukça faydalı bir besindir" açıklamasında bulundu.







KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kefirin, süt ve süt ürünlerinden elde edilen fermente bir içecek olup, probiyotik açısından oldukça zengin olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Akren, kefirin sağlığa faydalarını şöyle sıraladı:

Sindirim sistemini düzenler,



Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Kemik sağlığını destekler,

Kan şekerini dengeleyebilir,

Kolesterol seviyesini düzenleyebilir."

"GÜNLÜK 1-2 BARDAK TERCİH EDİLMELİDİR"

Kefir tüketiminin hangi ölçüde olması gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Akren, "Kefir tüketimi kişiden kişiye değişebilir ancak genel olarak günlük 200-400 ml (1-2 su bardağı) kefir tüketimi önerilmektedir. Ramazan ayında ise iftar ve sahurda dengeli bir şekilde tüketilmesi daha faydalı olabilir. İftar sonrası sindirimi kolaylaştırmak ve bağırsaksağlığını desteklemek için 1 su bardağı kefir tüketilebilir veya sahurda uzun süre tok kalmak ve susuzluğu önlemek için 1 su bardağı kefir içilebilir" dedi.





"SİNDİRİME İYİ GELİR"

Kefirin, özellikle sindirim sistemi problemleri yaşayanlar için faydalı olduğunu belirten Uzm. Dyt. Akren, şu bilgileri paylaştı:

"Gastrit, reflü ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi rahatsızlıkları olan kişiler için bazen rahatlatıcı olabilirken bazı durumlarda şişkinlik ve gaz yapabilir. Bu yüzden küçük porsiyonlarla başlayarak etkisi gözlemlenmelidir mutkaka diyetisyene danışılmalıdır. .Laktoz intoleransı olanlar ise kefir tüketimine dikkat etmelidir. Kefir, süte kıyasla daha düşük laktoz içerdiğinden genellikle tolere edilebilir. Hassas kişiler laktozsuz kefir tüketebilir"

"TOK KALMAMIZI SAĞLAR"

Kefirin tokluk süresini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Akren, "Kefir, içerdiği protein ve yağ sayesinde uzun süre tok kalmayı destekler. Aynı zamanda yüksek su içeriğiyle vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olabilir. Kefirin su oranı yüksektir ve elektrolit dengesi açısından faydalıdır. Sahurda tüketildiğinde gün boyunca açlık hissini azaltarak daha rahat bir oruç süreci geçirmeye yardımcı olabilir" dedi.







"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR"

Son olarak kefirin, bağışıklık sistemini de desteklediğini vurgulayan Uzm. Dyt. Akren, "Ramazan ayında sindirim sağlığını destekleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve tok kalmaya yardımcı olan besleyici bir içecektir. Günlük ölçülü tüketildiğinde, özellikle sahur ve iftarda vücuda birçok fayda sağlayabilir. Ancak mide ve bağırsak hassasiyeti olan kişilerin küçük porsiyonlarla diyetisyen kontrolünden başlaması önerilir" ifadelerini kullandı.