Sakız yuttuğunuzda vücudunuzda ne olur? Midede bu şekli alıp bağırsakları mahvediyor

Dr. Chizite Iheonunekwu liderliğindeki sağlık ekibi, çocuğun karnındaki büyük yapışkan kitleyi ortaya çıkaran taramalarla keşfetti. Doktorlar, boğazından aşağı bir özofagoskop veya metal bir tüp yerleştirerek ve sakızdan küreyi tutmak için forseps kullanarak sakızı çıkardı.
Rapora göre genç hastanın midesindeki sakızımsı küreyi çıkarmak için yapılan çoklu "geçişler" nedeniyle hasta boğaz ağrısı yaşadı, ancak sonunda uzun vadeli sağlık komplikasyonları olmadan taburcu edildi.
Sakızın yuttuktan sonra 7 yıl midede kaldığı inancının yanlış olduğu ise doktorlar tarafından vurgulandı. Diyetisyen Beth Czerwony yutulan bir sakızın yaklaşık olarak 40 saat içerisinde tuvalet ile çıktığını söyledi. Ancak, sindirilemediği için bütün olarak çıktığını belirtti.
Ancak sakızları yutmak düzenli bir alışkanlık olmamalıdır - sindirilemediği için bağırsak rahatsızlığına neden olabilir. Czerwony, "Bunu her gün veya günde birkaç kez sakız yutarsanız yaparsanız, bağırsak tıkanıklığına neden olabilir" diye uyardı.
Sürekli yutulan sakızlar parçalanamayacağı için bağırsaklarda tıkanıklık yaratabilir. Uzmanlar bu durumun da sonrasıda yediğiniz hiçbir şeyin bağırsaklardan geçemeyerek, ağrı ve baskıya yol açabileceğini söylüyor.