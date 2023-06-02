Sakız yuttuğunuzda vücudunuzda ne olur? Midede bu şekli alıp bağırsakları mahvediyor







Ancak sakızları yutmak düzenli bir alışkanlık olmamalıdır - sindirilemediği için bağırsak rahatsızlığına neden olabilir. Czerwony, "Bunu her gün veya günde birkaç kez sakız yutarsanız yaparsanız, bağırsak tıkanıklığına neden olabilir" diye uyardı.