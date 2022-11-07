Sanat tüm engelleri aşıyor! Tek kolla melodileri kucaklıyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen anne Derya Seniz, kızının müziği çok sevdiğini ve ona yardımcı olmak için diğer yarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zeynep kolu olmadığı için evde çok üzülüyordu. Son zamanlarda ise müziğe, piyanoya merak saldı. 'Tek başına yapamaz.' diye düşündüm. Daha sonra ORMEK kursuna geldik. Çocuğumun piyanoya meraklı olduğunu söyledim, hocalarımızla görüştük. Yapabileceğini söylediler. Ben doğduğu günden beri ona yardımcı olmaya çalışıyorum, ben onun hep sol yanı oldum. Piyanoda da o sağ notaları çalıyor, ben sol notaları çalıyorum. O mutlu, ben mutlu, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Şimdi de kızımla birlikte ORMEK'te birçok yeni kursa başladık, birlikte çok şey başaracağız."