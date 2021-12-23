Sararan klozeti anında beyazlatıyor! Sadece boraks ve…

Düzenli tuvalet temizliğine rağmen sarı lekeler ile ilgili büyük sorunlar yaşamak birçok kişinin ortak sorunu. Zamanla oldukça inatçı ve çıkmayan bir görünüme sebep olan bu izleri yok etmek için aslında kolayca ulaşılabilecek bir çözüm yöntemi mevcut. İşte tüm klozeti ilk günkü parlaklığına dönüştürecek olan yöntem….

BORAKS VE SİRKE!





Boraks, temizlik konusunda en etkili ürünlerden biri. Sert yüzeydeki inatçı lekeleri çıkarma konusunda en iyi sonuçları veren bu madde, tüm sorununuzu ortadan kaldırabilir. Sirkenin asidi ve boraksın temizleme gücü ile birlikte klozette en iyi sonucu alabilirsiniz.

Malzemeler:

Bir çay bardağı saf boraks

Bir su bardağı sirke

Uygulanışı:

Saf boraksı klozete döktükten sonra, hiçbir noktayı es geçmeden iyice fırçalayın.

20 dakika boyunca boraksın klozetin her yerine nüfuz ettiğinden emin olduktan sonra bir su bardağı sirkenin klozetin her yerine temas etmesini sağlayacak şekilde yavaş yavaş dökün.

Bu sırada yeniden fırçalama işlemini es geçmeyin.

Ardından tüm klozeti bol suyla durulayın.

Bu işlemlerden sonra tamamen temiz bir klozete sahip olabilir, hiçbir lekenin neden olduğu o çirkin görüntüye maruz kalmak zorunda kalmazsınız.