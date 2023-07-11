Sararan klozetlerin en etkili temizleyicisi! İlk günkü beyazlığına kavuşacak…

Klozetler çok göz önünde olmasa da gün boyunca sık sık ziyaret edilen bir noktadır. O nedenle ne kadar temizlenirse temizlensin lekeli kaldığında kirliymiş hissi veren hoş olmayan bir görüntüye sahip olabilir.

Klozetlerin sararmasının ardında birçok neden olabilir. Bunların başında kullanılan temizlik malzemelerinin içerdiği kimyasallar, güneş ışığı, ve kireç gibi birçok sebep vardır.

Nedeni ne olursa olsun klozetteki bu sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin yöntemini temizlik uzmanları anlattı.