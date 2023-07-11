Sararan klozetlerin en etkili temizleyicisi! İlk günkü beyazlığına kavuşacak…

Klozetler çok göz önünde olmasa da gün boyunca sık sık ziyaret edilen bir noktadır. O nedenle ne kadar temizlenirse temizlensin lekeli kaldığında kirliymiş hissi veren hoş olmayan bir görüntüye sahip olabilir.
Klozetlerin sararmasının ardında birçok neden olabilir. Bunların başında kullanılan temizlik malzemelerinin içerdiği kimyasallar, güneş ışığı, ve kireç gibi birçok sebep vardır.
Nedeni ne olursa olsun klozetteki bu sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin yöntemini temizlik uzmanları anlattı.
KARBONAT VE SİRKE
Temizlik uzmanları karbonat ve beyaz sirkeyi karıştırmanın lekeleri çıkarmada etkili ve pratik bir yöntem olduğunu söylüyor.
Bu bileşenlerin karıştırıldığında reaksiyona girerek kimyasal bir reaksiyon oluşturduğunu, bunun tamamen güvenli olduğunu ve zor lekeleri kaldırdığı kanıtlanmış olduğunun altını çiziyorlar.
Bir macun oluşturmak için az miktarda ılık suyla karıştırılmış eşit parça sirke ve karbonat kullanın. Ardından lekeli alanları bir fırça ile fırçalayın. Ve ardından durulayın. Bembeyaz olduklarını göreceksiniz.
Bazen lekeleri tamamen çıkarmak için karışımın birden fazla kez uygulanması gerekebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle sabırlı olun ve leke çıkana kadar uygulamaya devam edin.
Ellerinde beyaz sirke olmayanlar için, karbonat da tek başına etkili bir temizleyicidir. Bir kaseye birkaç yemek kaşığı karbonat koyun ve bir macun oluşana kadar az miktarda ılık su ekleyin.
Temizlik uzmanı şöyle dedi: "Bu karışımı bir fırça yardımı ile dairesel hareketlerle lekeli alana sütün ve ardından etkisini göstermesi için 10 dakika bırakın. Kalan karışımı çıkarmak için nemli bir bezle silmeyi ihmal etmeyin.
LİMON SUYU
Çamaşır suyu kullanmadan lekeleri çıkarmanın ikinci yolu limon suyu kullanmaktır. Sıhhi tesisat uzmanı, limon suyunun onu "leke çıkarmak için mükemmel" yapan asidik özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.
Sadece bir bardak limon suyu sıkın ve suyu klozetin oturağına sürmek için bir bez kullanın. Limon suyunu 10 ila 20 dakika bekletin ve ardından karışımı çıkarmak için nemli bir bez kullanın. Lekeler bu sayede kolayca silinecektir, eğer etkili olmazsa da hızlı bir fırçalamayla kalan lekeler çıkacaktır.
KLOZETTEKİ LEKELERİ ÖNLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Uzmanlar ileride oluşacak lekeleri önlemek için, düzenli temizlik yapılmasını önerir. Klozet kapağınızı haftada en az bir kez temizlediğinizden emin olun. Bu, kirin birikmesini önleyecek ve zorlu lekelerin oluşmasını engelleyecektir. Bunun zaman alıcı bir süreç olması gerekmez, sadece biraz dezenfektan sprey ve nemli bir bezle hızlı bir silme yeterli olacaktır.
Temizlik uzmanı şunun altını çizdi: "Klozet kapağının üzerinde veya yakınında çamaşır suyu kullanmaktan kaçının, çünkü çamaşır suyu plastikle reaksiyona girer ve sarı lekeler oluşturur. Birçok kişi, bu lekelerin üzerine doğrudan çamaşır suyu sürüyor ve aslında bu durum sarı lekelerin daha da çoğalmasına neden olur."
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılan tuvaletlerde genellikle UV ışığı nedeniyle sarı lekeler oluşabilir. Bunu önlemek için, her kullanımdan sonra klozet kapağını kapattığınızdan ve güneş ışığını engellemek için perdeleri veya panjurları kapattığınızdan emin olun.