Şehri renklendiriyorlar! Evlerin duvarları kadınların sanatına emanet

"SERGİ AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Dekoratif sanatlar ve resim hocası Leman Özkan, AA muhabirine, kurdukları küçük atölyede, tablo, dekoratif ve süsleme sanatlarıyla ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Salgından dolayı çalışmalara 1,5 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını aktaran Özkan, "Ev hanımları ve emekli arkadaşlarımızla resim çalışmaları yapıyoruz. Pandemiden dolayı evlerde kapalı kalmamız tabii ki zor oldu. Şimdi çalışmalarımıza tekrar başladık ve çok güzel de götürüyoruz. Arkadaşlarımız da çok mutlu." diye konuştu.

Özkan, yeteneği olmadığını düşünen ev hanımlarının bile bu işi çok kolay öğrenebildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eserleri çok severek yaptıkları için ev hanımlarımız genelde evlerine asmayı tercih ediyorlar ama almak isteyen olursa ya da özel sipariş olursa, bu tür eserleri de yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sipariş alarak, çalışmalarından kazanç elde edip aile bütçesine de katkıda bulunabiliyorlar. Kabiliyeti olmayan ev hanımlarımızın bile aslında kabiliyetlerinin olduğuna şahit oluyoruz. Çok kolay şekilde bu işi öğrenebiliyorlar ve çok büyük zevk alıyorlar. Başardıklarını gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, kendi kabiliyetlerini de keşfetmiş oluyorlar. Zaman zaman sergi açarak insanların beğenisine sunuyoruz. Yine sergi açmayı planlıyoruz."