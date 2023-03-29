Şeker Gübresi Ne İşe Yarar? Şeker Gübresi Nedir, Çiçeklere ve Ağaçlara Ne Zaman Atılır?

Toprağın ve bitkilerin gübrelenmeleri, toprakta bulunmayan ya da zamanla aşınmış olan vitamin ve minerallerin sağlanması için önemli bir etkendir. Şeker gübresi ne işe yarar sorusu da tam olarak buradan hareketle çıkmıştır. Şeker gübresi nedir diye araştıran insanlar çiçeklere ve ağaçlara ne zaman atılır sorusunu da sıklıkla sormakta ve yanıt aramaktadır. Peki şeker gübresi nedir? Gelin sizler için bu soruların yanıtlarını derlediğimiz metnimizi hep beraber okuyalım.

Şeker Gübresi Nedir?

Amanyum sülfat olarak da bilinen şeker gübresi, içerisinde azal ve sülfür (kükürt) bulunan ve bu sebepten kaynaklı toprağın azot ve kükürt ihtiyacını kazandırmaya yönelik olan bir gübredir. Bitkilerin yetişmesi için toprağın içerisinde bulunan vitamin ve mineraller zamanla aşınarak, bitkiler ve ağaçlar için yetersiz hale gelmeye başlamaktadır. Sürekli ekilen toprakların zaman içerisinde barındırması gereken vitamin ve mineralleri barındırmaması ile birlikte, o topraklara gübreleme işlemi uygulanmaktadır. Tarımda sıklıkla uygulanan işlemlerden biri olan gübreleme çeşitlerinden biri de şeker gübresidir. Şeker gübresi içinde bulunan azot ve sülfür sayesinde toprağın işlenmesi, bitkilerin ve ağaçların yetişmesi için toprağı verimli hale getirir. Amonyum sülfat olarak da bilinen şeker gübresi bilinçli kullanılmalıdır. Böylelikle toprakların verimliliği bu bilinçli kullanıma göre artar. Şeker gübreleri hem üst gübrelemede hem de taban gübreleme de kullanılabildiği için sıklıkla kullanılan bir gübre olarak da bilinmektedir. Ayrıca asit oranı yüksek topraklarda şeker gübresi yerine amonyum nitrat gübresi tercih edilmektedir.

Şeker Gübresi Ne İşe Yarar?

Şeker gübresinin yararları zararlarından çok daha fazla olması sebebiyle tarım alanında sıklıkla kullanılan ve sevilen bir gübre türüdür. Toprağın pH derecesini düşürmesiyle birlikte özellikle sulama suyu kireçli olan bölgelerde kullanımı çok fazla yarar sağlamaktadır. Uygun topraklarda doğru miktarda kullanımıyla birlikte topraktaki verimi arttırmakta ve bitkilerin gelişimini olumlu etkilemektedir. Özellikle azot, kükürt, fostor ihtiyacı olan bitkilerin gelişimini hızlandırmakta ve azot oranının arttırılması istenilen topraklarda kullanılarak toprağın azot oranı yükseltilmektedir. Bitkilerin stres ve hastalıklara karşı direncini arttırır. Ayrıca soğuk ve sıcağa karşı bitkinin dayanıklılığını arttırarak çiçeklenmeyi de teşvik etmektedir. Meyvenin iriliğini, sertliğini ve lezzetini sağlamaktadır. Bitkinin kök, yaprak, gövde, dal, sürgün gelişimini desteklemektedir. İçeriği sayesinde toprakta hızlıca çözünen şeker gübresi, kurak bölgelerde kullanıma uygundur. Çünkü şeker gübresi toprağın nemi ile eriyebilme özelliğine sahiptir. Kireç oranı, alkali oranı yüksek olan topraklarda çok faydalı olduğu izlenmiştir. Ekonomik olması sebebiyle de sıklıkla tercih edilen şeker gübresi, çiçek yetiştiriciliğinde kullanılan torf ya da kompost gibi topraklar için verimli değildir. Şeker gübresi özellikle tahıl, çay ve çeltik ürünleri için idealdir ve sıklıkla kullanılmaktadır. Meyve ve sebze tarımında da yoğun olarak kullanılan şeker gübresi, kireçli toprakların en sevilen gübresi olarak görülmektedir. Soğan, sarımsak, karnabahar, lahana, brokoli, kanola, haşhaş, havuç, turp, yer fıstığı, ayçiçeği tarlalarında şeker gübresi kullanılmaktadır.

Çiçeklere ve Ağaçlara Ne Zaman Atılır?

Şeker gübresi su değdiğinde hızlıca dağılabildiği ve buharlaşabildiği için, bu gübreleme yönteminde şeker gübresinin tamamı bitkilerin ve ağaçların dikim aşamasında verilmemelidir. Büyüme aşamasında yeteri kadar verilmesiyle beklenen verime ulaşılabilir. Şeker gübresi bitkinin her büyüme aşamasında yeteri kadar verilmelidir. Ekim ve dikim aşamasında kullanılması gereken gübrenin en az yarısının verilmesiyle, gübreden beklenen verim elde edilebilir. Ekim ve dikim aşamasında verilen gübreden arta kalan kısım ise bitkinin büyüme aşamasının gerçekleştiği hızlı büyüme devrelerinde verilmelidir. Geç kalınmaması toprağın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alması bakımından çok önemlidir. Tahıllarda ekim aşamasında ve sapa kalkma zamanında, meyvelerde çiçeklenme öncesinde ve sonbaharda, sebzede dikimden 15 gün sonra ve bağlanma arkasından, bostanlarda ise ekim aşamasında ve çapa sonrasında şeker gübresi verilebilmektedir. Zeytin, bağ, bostan, meyve ve sebzelerin ekildiği tarım alanlarında şeker gübresi üst gübre olarak kullanılmaktadır. Ancak elma, armut ve ayva ağaçlarında üst gübre kullanımı uygun değildir.