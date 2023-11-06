"Sevgi ve Merhamet Timleri" ihtiyaç sahiplerinin hayatını değiştiriyor!

Iğdır'da gönüllü gençler, kent merkezi ve kırsal demeden her hafta bir yaşlı ve bakıma muhtaç kişiyi ziyaret edip evini temizliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Iğdır Gençlik Merkezinde gönüllü hizmet veren gençler, yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen "Sevgi ve Merhamet Timleri Projesi" kapsamında bakıma muhtaç bireyler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

AA Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için ziyaretler yapan gönüllüler, ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyip küçük tamir ile bakım işlerine yardımcı oluyor. Son olarak merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, eşi ve çocuğu vefat eden kimsesiz 60 yaşındaki Nergizer Alçiçek'in evini ziyaret eden gençler, burada temizlik ve bakım yaptı.

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENİYORLAR Gençlik lideri Nazan Beken, yaşlı ve dezavantajlı kişilere ulaşarak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Projenin halkın ilgisini çektiğini anlatan Beken, farklı günlerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu haftaki çalışmamız, Nergizer teyzemizin evini temizlemek oldu. Teyzemizin her zaman yanında olacağız, sürekli kendisini ziyaret edip, ihtiyaçları varsa gidermeye çalışacağız. Gençlik Merkezi olarak her hafta bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.