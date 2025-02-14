Sevginin iyileştirici gücü içinizi ısıtacak! 12 yıldır yürüyemeyen eşine bakın nasıl mucize yaşatıyor…

25 yıl önce Abit Han ile evlilik yapan Figen Han, 17 sene önce parmaklarında ve gözlerinde uyuşukluk yaşaması sebebiyle hastaneye başvurdu. Başvurduğu sağlık kuruluşlarından sonuç alamayan Han'a 17 yıl önce gittiği Ankara'daki bir devlet hastanesinde MS hastalığı teşhisi konuldu. 12 yıldır yürüyemeyen ve ellerini kullanamayan eşini bu yolculukta bir an bile yalnız bırakmayan Abit Han, eşinin her gün bakımını yapıyor.

Yaşadığı zorluklara rağmen hem 3 çocuğunu hem de ilk günkü aşkla eşinin bakımıyla ilgilenen Abit Han, hayatını ailesine adamış durumda.

Eşinin tedavisi için elinden geleni yaptığını söyleyen Han, bu durum için "Eşimin rahatsızlığı parmakları ve gözlerindeki uyuşuklukla başladı. Sonra omuriliğine ilerledi ve yürüyemedi. Sonrasında ellerini de kullanamaz hale geldi. 3 çocuktan sonra eşimde hastalık kendisini gösterdi. Bu sürede hem hastalıkla mücadele ettim hem de çocukları büyütmeye çalıştım. Çocuklarım büyüdü, birini evlendirdik, diğeri üniversite son sınıfta okuyor, en küçüğü de üniversite sınavına hazırlanıyor. Sabah kalkar kalkmaz eşimi uyandırıp elini yüzünü yıkarım. Kahvaltısını ve ilaçlarını veririm. Günümüz hep bir arada geçiyor."