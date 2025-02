Sevginin iyileştirici gücü içinizi ısıtacak! 12 yıldır yürüyemeyen eşine bakın nasıl mucize yaşatıyor…

25 yıl önce Abit Han ile evlilik yapan Figen Han, 17 sene önce parmaklarında ve gözlerinde uyuşukluk yaşaması sebebiyle hastaneye başvurdu. Başvurduğu sağlık kuruluşlarından sonuç alamayan Han'a 17 yıl önce gittiği Ankara'daki bir devlet hastanesinde MS hastalığı teşhisi konuldu. 12 yıldır yürüyemeyen ve ellerini kullanamayan eşini bu yolculukta bir an bile yalnız bırakmayan Abit Han, eşinin her gün bakımını yapıyor.

HİÇBİR ZAMAN HAKKINI ÖDEYEMEM

Görücü usulüyle evlilik yapan Figen Han, eşinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"12 yıldır yürüme engelliyim. Yıllardır eşim bana destek çıkıyor. Hastalığımla ilgili eşimin beni götürmediği doktor kalmadı ama tedavisi yok. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Eşim ilk günkü gibi bana bakıyor. Yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan her zaman yanımda yer alıyor. Bana karşı hiçbir zaman sevgisi azalmadı. Bir kızımız üniversiteyi bitirdikten sonra evlendi, dünyalar tatlısı bir torunumuz var. İkinci kızımız şu an üniversite son sınıfta okuyor. Oğlumuz da üniversiteye hazırlanıyor. Bunları zor da olsa başardık. Bu süre zarfında yanımdan ayrılmayan eşime minnettarım, hiçbir zaman hakkını ödeyemem. Her şeyin başında sevgi ve saygı var."

BÜYÜK BİR FEDAKARLIK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay "Aile Yılı" kapsamında Han ailesini ziyaret etti ve şunları söyledi:

"Abit Bey yıllardır hasta olan eşine bakıyor. Büyük bir fedakarlık. Figen Hanım 17 yıl önce hastalığa yakalandı, eşi de bu sürede desteğini hiç esirgemedi. Bu zor şartlarda 3 çocuklarını okutmuşlar. Örnek bir aile. Biz de evde bakım hizmetiyle ailemize destek veriyoruz."