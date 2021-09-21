Sıfır sermayeyle başlamıştı! Şimdi 10 kişiye istihdam sağlıyor

Küçük teşviklerle başlayan ve her geçen yıl kendisini geliştirerek mesleğinde bir üst kademeye çıkan Çınar, 13 yıl sonra kendisine 200 metrekare büyüklüğünde iki katlı güzellik merkezi açtı.

İKİ FIRÇA VE BİR FÖN MAKİNASIYLA İŞE BAŞLADI

İlham veren başarı hikayesini AA muhabirine anlatan Çınar, iş yerini ilk açtığında sermayesinin olmadığını, iki fırça ve bir fön makinesiyle bu işe başladığını, şaşkın bir halde ne yapacağını düşünürken mikro kredi ile tanıştığını söyledi.

Başvurusunun onaylanmasının ardından kendisine mikro kredinin her yıl destek olduğunu belirten Çınar, şunları belirtti:

"Küçük desteklerle başladım ve zaman içerisinde hem kredilerim hem de işim büyüdü. Benim burayı açmam da yine büyük destekleri oldu. İlk etapta 1500 lira krediyi haftalık 37,5 lira olarak ödüyorsunuz ve ödemeler sizi boğmuyor. Siz işinizi büyüttükçe kredilerde büyüyor ve kendinize buradan sermaye oluşturabiliyorsunuz. Geçen bu 13 yılda yaklaşık 100 bin lira geri ödemeli destek aldım. Bu çok iyi rakam ve sıkıştığınız yerde size güven veren bir kurumun olduğunu bilmek önemli."