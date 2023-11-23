Sınırları yıkıyorlar! Erkek işi diyenlere inat kaynak ustası olarak iş gücüne katılıyorlar...

Kalkınma Ajansı olarak, Trakya'da iş arayan gençlere ve kadınlara yönelik eğitimler düzenleyerek, bu kişileri firmalarla buluşturduklarını ifade eden Şahin, "Eğitimlerin sonunda da bu kişilerin sertifika almalarını sağlayarak uzun vadede kendilerinin bu sertifika ile çalışmalarına imkan sağlıyoruz. Yaptığımız protokolle kadınların kaynakçılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitim almalarının ardından burada çalışmaları sağlanacak. 15 kadın burada eğitim alacak. Kadınların el becerilerini iyi olduğunu, çalışma azimlerinin iyi olduğunu biliyoruz. Kadınlarımız bölgede ihtiyaç duyulan kaynakçı açığının da kapatılmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.