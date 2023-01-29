Soğuk havalarda kıyafetlerin hızla kurumasını sağlayan yöntem! Tek yapmanız gereken üstüne...

Videoyu izleyen kullanıcılar da bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bu noktada yapmaktan kaçınmanız gereken bir şey, ıslak giysileri doğrudan bir radyatörün üzerine koymaktır çünkü bu, yoğuşmaya ve nihayetinde küflenmeye yol açabileceği gibi radyatörlerinizin daha az verimli çalışmasına da neden olabilir.

Daha fazla çamaşır yıkayabilmeniz için yığın olmuş ıslak çamaşırları kurutmak için kaloriferin üzerine koymak akıllıca görünebilir. Ancak giysilerin içindeki su, radyatör üzerine konulduğunda buharlaşarak havada neme dönüşür.