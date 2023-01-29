Soğuk havalarda kıyafetlerin hızla kurumasını sağlayan yöntem! Tek yapmanız gereken üstüne...

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan videoda içerik üreticisi, "Giysilerinizi daha hızlı kurutmak ister misiniz?" diye soruyor. Ardından ise yöntemi açıklamaya başlıyor.
İzleyicilerin bu noktada sadece kalorifer ve çift kişilik lastikli çarşafa ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Öncelikle çarşafı kaloriferin üzerine koyun ve iyice ısınmasını bekleyin. Ardından yeni yıkanmış kıyafetlerinizi her zamanki gibi çamaşır askılığına asın. Çamaşır kurutma askınızı kaloriferin yanına taşıyın ve lastikli çarşafı hem kaloriferin hem de askının üzerine gelecek şekilde örtün.
Kamp çadırına benzeyen bu görüntü, içeride oluşacak sıcak hava akımı sayesinde çamaşırların çok daha hızlı kurumasını sağlayacak. Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda kullanabileceğiniz bu yöntem sayesinde uzun saatler çamaşır kurutma derdiniz son bulacak.
Videoyu izleyen kullanıcılar da bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.
DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Bu noktada yapmaktan kaçınmanız gereken bir şey, ıslak giysileri doğrudan bir radyatörün üzerine koymaktır çünkü bu, yoğuşmaya ve nihayetinde küflenmeye yol açabileceği gibi radyatörlerinizin daha az verimli çalışmasına da neden olabilir.
Daha fazla çamaşır yıkayabilmeniz için yığın olmuş ıslak çamaşırları kurutmak için kaloriferin üzerine koymak akıllıca görünebilir. Ancak giysilerin içindeki su, radyatör üzerine konulduğunda buharlaşarak havada neme dönüşür.
Aşırı nem, duvarlarda, pencerelerde, aynalarda oluşabilen yoğuşmaya yol açar. Nemli koşullar, bu alanlarda sağlık sorunlarına yol açabilecek siyah küf oluşumunun önünü açar.
İç mekanlarda çamaşır kuruturken, iyi havalandırılan bir oda kullanmalı ve mümkünse radyatörlerin üzerini örtmekten kaçınmalısınız. Ayrıca giysileri asla elektrikli ısıtıcının üzerinde de kurutmamalısınız çünkü bu yangına neden olabilir.