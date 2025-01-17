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Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı böyle kurtardılar!

Diyarbakır'a bağlı Silvan ilçesinin Demirkuyu köyünde, besici Mehmet Bukseli'ye ait bir inek dağda doğum yaptı. Ancak doğum sırasında buzağı annesinden ayrıldı ve kayboldu. Durumu fark eden Mehmet Bukseli hemen arama çalışmalarına başladı. Aradan kısa bir süre sonra, buzağının kaybolduğu bölgeden Mehmet ve kardeşi Şinasi Bukseli tarafından bulunduğu haberi geldi.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 08:39
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SOĞUKTAN DONMAK ÜZERE OLAN BUZAĞIYI BÖYLE KURTARDILAR!

Zorlu dağ yolunda, buzağının sağ salim evlerine taşınması için ellerinden geleni yapmaya karar veren Bukseli kardeşler, hayvanı sırtlarına alarak yolculuğa başladı.

5 kilometre boyunca yürüyen kardeşler, buzağıyı en kısa sürede güvenle evlerine ulaştırmayı başardılar. Bu olay, köyde yaşayanların ve çevre halkının büyük takdirini topladı. Bukseli kardeşlerin özverisi ve hayvanlarına gösterdikleri sevgi, köydeki diğer besicilere de örnek oldu.

Köy halkı, bu tür özverili çalışmaların kırsal yaşamda ne kadar önemli olduğunu ve hayvanların bakımı konusunda duyarlı olmanın gerektiğini vurguladı. Bukseli kardeşlerin bu minik buzağıya gösterdiği ilgi, hem insanlık hem de hayvan sevgisinin güzel bir örneği olarak hafızalarda kaldı.

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